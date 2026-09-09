Wingo presentó su Destino Oculto 2026: pistas, fechas y precio del viaje soñado

La aerolínea Wingo se alió con Corona y O Boticario para presentar oficialmente su Destino Oculto 2026: la tercera edición de esta experiencia turística que les permitirá a sus viajeros adquirir un paquete todo incluido desde 1.599 dólares por persona a un destino sorpresa del que solo tendrán unas cuantas pistas.

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“Un destino, dos paraísos” es la única revelación que, hasta el momento, tienen los viajeros, que se embarcarán en esta aventura por cuatro días y tres noches.

Los viajeros le entregan el control total de su experiencia a la aerolínea. Foto: Redes @vuelawingo

Los viajeros pueden tener la certeza de que se trata de un destino internacional; sin embargo, todavía son inciertos el clima, la distancia y las actividades que les esperan a quienes adquieran este paquete.

Fechas clave del viaje a ciegas

En la presentación, se reveló que este viaje se realizará entre el 22 y el 25 de octubre de 2026, siendo el jueves el día en que los viajeros abordarán el avión y el domingo cuando toquen de nuevo suelo cafetero.

Para asegurar su cupo en esta experiencia que tiene todo incluido, solo está habilitado el portal oficial Wingo.com, que estará disponible para que los viajeros hagan efectivo su paquete el próximo martes, 15 de septiembre, a las 11:59 p.m.

Fechas de viaje: entre el 22 y el 25 de octubre de 2026.

entre el 22 y el 25 de octubre de 2026. Fecha en que se habilita la compra: el 15 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m.

Para su segunda edición, cuando se habilitaron 350 cupos, los compradores agotaron los boletos en solo 35 minutos, por lo que los organizadores invitan a sus viajeros a hacer efectiva su compra ágilmente, una vez esta se habilita.

¿Cuánto vale la experiencia y qué incluye el paquete?

La experiencia tendrá un valor desde 1.599 dólares por persona y se puede reservar para dos adultos. Allí, están incluidos:

Vuelos de ida y regreso

Alojamiento en acomodación doble

Alimentación y bebidas

Traslados en el destino

Asistencia de viaje

Equipaje

Diferentes experiencias

Los detalles de estas últimas serán revelados para los viajeros en el transcurso de las semanas, cuando ya están próximos a sumergirse en esta experiencia.

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Para viajar, los pasajeros deberán contar con pasaporte en buen estado y con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha del vuelo. Además, los ciudadanos colombianos no requieren visa para ingresar al destino.

Dos casos de éxito

Esta innovadora propuesta se realiza este 2026, luego de que en 2024 y 2025 agotó los cupos y se registraron altas calificaciones, según Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.

“Aquí estamos con la edición número 3; con la primera edición, 186 pasajeros sorprendidos; en la segunda edición, 350 y con unas calificaciones de satisfacción realmente altas. Entonces no tengo duda de que este año va a ser igual”, reveló Jiménez a SEMANA.

Así se vivió el Destino Oculto 2.0 de Wingo. Foto: El País

En la segunda edición, los viajeros fueron sorprendidos al llegar a Jamaica, mientras que en el primer año, la aerolínea aterrizó en Punta Cana.

El vicepresidente comercial de la aerolínea también reveló que esta experiencia es coherente con uno de los principales pilares de Wingo: “Ser los cómplices de las escapadas de los viajeros”.