La ciudad colombiana que registra un incremento en establecimientos gastronómicos y es destacada por publicaciones internacionales

La gastronomía ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la experiencia turística en Colombia. Y Medellín, la segunda ciudad más poblada del país, se ha convertido en uno de los principales destinos para los amantes de la cocina.

Recientemente, la revista Condé Nast Traveler seleccionó a la capital antioqueña entre los 10 mejores lugares del mundo para disfrutar de la gastronomía. La publicación destacó la apertura de nuevos restaurantes y bares que han enriquecido la oferta culinaria de la ciudad.

En días pasados, la Alcaldía de Medellín resaltó un importante incremento de estos establecimientos en la última década. De acuerdo con el análisis realizado por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), a partir de los registros mercantiles de la Cámara de Comercio, en 2026 Medellín cuenta con 12.012 establecimientos vinculados a actividades gastronómicas.

“Esta cifra representa un crecimiento superior al 500% frente a las 1.976 unidades registradas con origen a 2015, es decir, un crecimiento de seis veces su base. El mayor dinamismo se presentó entre 2024 y 2025, periodo en el que se sumaron más de 3.500 unidades acumuladas”, señaló la Alcaldía.

La ciudad colombiana reconocida como uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026

Entre 2025 y 2026, el sector gastronómico aumentó 5,9% (+674 establecimientos). Los formatos de servicio tradicional y experiencia en mesa mantienen el liderazgo, con 6.570 unidades (54,7% de participación) y la mayor tasa de expansión relativa, de +7,0%.

Las cafeterías también muestran un comportamiento positivo, según las cifras oficiales: alcanzaron 1.871 registros y el 15,6% del total, con un crecimiento de +6,1%. En comparación, las modalidades de autoservicio registraron un crecimiento de +3,4%, mientras que otros expendios crecieron +3,9%.

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Adicionalmente, el 45,2% de los negocios activos (5.426 unidades) cuenta con 3 años o menos de trayectoria formal en el mercado, mientras que el 54,8% (6.586 establecimientos) tiene 4 años o más.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

“La cifra muestra un sector con un fuerte dinamismo emprendedor y una llegada constante de nuevos negocios. Al mismo tiempo, plantea un reto: lograr que estos establecimientos puedan mantenerse y consolidarse después de sus primeros años de operación. Para el turismo, este dato puede convertirse en una oportunidad para orientar acciones de fortalecimiento empresarial, generación de capacidades y articulación con otros actores de la cadena turística. Crecer también significa lograr que los nuevos negocios tengan las condiciones para permanecer y convertirse en parte estable de la oferta de la ciudad”, subrayó la Alcaldía de Medellín.

¿Dónde está el crecimiento de sitios gastronómicos en Medellín?

El crecimiento gastronómico no ocurre de manera uniforme en todo el territorio. La Candelaria concentra el 17,3% de los establecimientos, El Poblado el 16,6% y Laureles Estadio el 14,0%. En conjunto, estas tres comunas reúnen el 48,0% de los establecimientos formales. Al incorporar a Belén, con 10,1%, la concentración llega al 58,0%.

En otros territorios, la participación es menor: Guayabal representa el 6,1%, Aranjuez el 5,7%, La América el 4,4%, Buenos Aires el 4,3% y Castilla el 4,1%. En los cinco corregimientos, la participación conjunta alcanza el 3,20%.