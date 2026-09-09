La isla exclusiva para adultos en Colombia que destaca Travel + Leisure: tiene cabañas tiki y aguas cristalinas

Durante años, Isla Corona fue uno de esos destinos caribeños que pocos podían conocer. Ubicada frente a la costa de Colombia y protegida por su enfoque ecológico, la isla recibió visitantes desde 2021 únicamente mediante invitación. Ahora, el panorama cambió y este paraíso tropical finalmente abre sus puertas al público.

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El destino ofrece 10 bungalows estilo tiki con vista al mar, diseñados para dos personas. Cada alojamiento cuenta con acceso directo a la playa y jacuzzi privado, mientras que la tarifa incluye transporte de ida y vuelta desde Cartagena en lancha rápida, desayuno, almuerzo, cena y cerveza Corona.

Además de hospedarse, los viajeros pueden adquirir pases de un día con todo incluido. Estas entradas tienen un valor de 163 dólares e incluyen el traslado por mar, una cama de playa, una tumbona y un almuerzo de tres platos a la carta.

La experiencia, sin embargo, busca ir más allá de pasar unas horas frente al mar. Isla Corona es un espacio exclusivo para adultos que combina naturaleza, gastronomía y descanso.

Cuenta con un restaurante que ofrece sabores e ingredientes locales y con el Sunclub, un bar al aire libre ubicado en el extremo sur, ideal para disfrutar bebidas y música durante el atardecer.

En el centro de la isla también existe una zona tranquila sobre la arena, donde el sonido de las olas se mezcla con el canto de las guacamayas y los monos tití.

Corona Island, en las Islas del Rosario Foto: Corona Beach 100

La intención es que los visitantes tengan una experiencia alejada del ruido y más conectada con el entorno natural.

Durante la estadía, los huéspedes pueden participar en actividades como yoga, kayak y paddle surf. También hay experiencias enfocadas en la conservación, entre ellas la plantación de manglares y la restauración de arrecifes de coral, disponibles con un costo adicional.

“Con paisajes impresionantes, prácticas sostenibles y actividades al aire libre inmersivas, invitamos tanto a ecoturistas como a entusiastas de los viajes a explorar este entorno único”, explicó Clarissa Pantoja, vicepresidenta global de Corona, según recogió Travel + Leisure.

La sostenibilidad es uno de los principales atractivos del lugar. Isla Corona es la única isla del mundo reconocida con el Sello Azul de tres estrellas de Oceanic Global por su compromiso con la reducción de plásticos.

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Además, utiliza paneles solares para generar buena parte de su energía y cuenta con construcciones realizadas mediante técnicas tradicionales y detalles elaborados por artesanos locales.

El destino también funciona como zona para avistar tortugas marinas. Los interesados ya pueden reservar estadías o pases diarios mediante plataformas de viajes o directamente con la isla.