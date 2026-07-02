¿Conoce el archipiélago de San Bernardo? Cinco planes para hacer en este paraíso escondido en el Caribe colombiano

A lo largo y ancho del territorio colombiano hay destinos que resultan imperdibles y que no muchos conocen. Enclavado en el Caribe colombiano, por ejemplo, se encuentra el archipiélago de San Bernardo, uno de los grandes tesoros de esta región del país.

La isla del Caribe colombiano que cautiva con su ambiente sereno y gran riqueza natural: conozca la mejor ruta para visitarla

Está conformado por diez islas que destacan por sus paisajes naturales y su oferta turística: Boquerón, Palma, Panda, Múcura, Tintipán, Maravilla, Cabruna, Mangle, Ceycén y el Islote de Santa Cruz. Se dice que cada una posee características muy particulares que ofrecen experiencias diferentes, convirtiendo al archipiélago en un destino ideal para quienes quieren vivir una experiencia diferente.

Es un lugar con una gran riqueza marina y gracias a esta biodiversidad, es privilegiado para practicar actividades como el buceo, el snorkel y el ecoturismo.

Las playas de San Bernardo son un escenario perfecto para los amantes del sol, la playa y el descanso, no obstante se deben tomar precauciones, pues hay zonas y temporadas de intensas corrientes marinas. Allí los viajeros tienen diversidad de planes y actividades para hacer; estas son cinco de ellas.

Isla Múcura es uno de los lugares más visitados en el Archipiélago de San Bernardo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recorrer la isla de isla Múcura. Este es uno de los lugares más visitados del archipiélago por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y alojamientos frente al mar. Allí, los visitantes pueden practicar kayak, paddleboard, snorkel o simplemente descansar bajo las palmeras. Practicar snorkel o buceo en los arrecifes de coral. El archipiélago hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, un área protegida con una gran diversidad de corales, peces tropicales, esponjas y otras especies marinas que convierten a este destino en una buena opción para explorar el mundo submarino. Conocer Santa Cruz del Islote. Esta isla es considerada la más densamente poblada del mundo y se caracteriza por que en un espacio muy reducido habitan decenas de familias. Sus habitantes viven principalmente de la pesca, el turismo y las actividades relacionadas con el mar. Disfrutar de un recorrido en lancha entre las islas. Navegar por el archipiélago permite descubrir paisajes caribeños, manglares, playas solitarias e islas como Tintipán, reconocida por sus aguas tranquilas y su belleza natural. Degustar la gastronomía local. Los restaurantes y hospedajes de la zona ofrecen platos preparados con pescados frescos, langosta, pulpo, arroz con coco y patacones, además de bebidas tropicales.

Santa Cruz Del Islote, en el Archipiélago de San Bernardo. Foto: Esteban Vega La-Rotta

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la isla Tintipán, un tesoro natural por descubrir?

La visita a este mágico destino también puede complementarse con un recorrido por Rincón del Mar, un tranquilo lugar costero cercano a Coveñas. Una de sus particularidades es que sus aguas son tranquilas y permiten disfrutar de un buen baño, incluso en horas de la noche.