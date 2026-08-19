Muchos viajeros sueñan con llegar hasta Europa para conocer la amplia oferta turística que ofrece esta parte del mundo. Escocia es uno de los destinos que llaman la atención por su combinación de paisajes naturales, historia y cultura.

La ciudad suramericana que comparan con los Alpes suizos por la belleza de sus paisajes y montañas nevadas

Es un lugar que se caracteriza por sus verdes montañas, lagos, valles, acantilados y costas que crean escenarios que parecen sacados de una película, a lo que se suman sus castillos medievales, pueblos tradicionales y ciudades como Edimburgo, que conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico.

Los encantos de Chiloé

Los famosos paisajes de las Highlands o Tierras Altas de Escocia forman parte de una imagen que diferencia a este país de otros destinos europeos. Hay quienes suelen comparar una isla suramericana con esta área. Se trata de Chiloé, en el sur de Chile, un lugar donde la naturaleza y la cultura ligada al mar tienen un papel protagónico.

Se dice que quienes recorren los lindos prados verdes de este destino suramericano fácilmente se sienten transportados a los paisajes de Escocia. Aunque están en hemisferios opuestos, comparten una “personalidad” geográfica y cultural.

Chiloé hace parte de un archipiélago de islas al sur de Chile. Foto: Getty Images

El verde de los prados y montañas, así como el clima, tienen mucho en común. Ambos lugares tienen un clima marítimo lluvioso y muy cambiante, con una humedad constante que es lo que ayuda a pintar sus colinas de un verde intenso, pero también de una niebla misteriosa y cinematográfica.

Tanto Chiloé como la costa oeste escocesa están marcados por canales estrechos, islas escarpadas y acantilados donde el mar rompe con fuerza, haciéndolos destinos especiales y únicos.

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Desde el punto de vista cultural, a Chiloé también se le compara con Escocia por su riqueza en mitos y leyendas. Así como Escocia tiene al monstruo del lago Ness, las selkies o los kelpies, Chiloé es famoso por su rica mitología, hogar de criaturas como el Trauco, aspecto que también llama la atención de los viajeros.

Es preciso hablar sobre las diferencias entre estos dos destinos. Una de las más importantes es la arquitectura. Mientras Escocia muestra castillos en ruinas y casas de piedra gris, en la isla chilena destaca el trabajo en madera que se refleja especialmente en sus coloridos palafitos, que son casas construidas sobre pilotes en el agua.

Los palafitos son importantes atractivos en Chiloé. Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Chiloé?

De acuerdo con información de Chile Travel, Chiloé es un buen lugar para disfrutar de naturaleza, cultura y gastronomía. Una de las experiencias imprescindibles es conocer sus tradicionales palafitos de colores y visitar sus mercados y espacios gastronómicos.

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También vale la pena hacer la Ruta de las Iglesias de Chiloé, que reúne 16 templos de madera declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En localidades como Ancud, Dalcahue y Chonchi se pueden conocer artesanías, tradiciones y arquitectura característica del archipiélago.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, el Parque Nacional Chiloé ofrece senderos entre bosques, dunas, lagos y playas, mientras que en sectores como Cucao se pueden contemplar los paisajes de la costa del Pacífico.