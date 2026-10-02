El pueblo antioqueño que atrae con su plato típico llamado ‘la montaña sagrada’, un destino imperdible a dos horas de Medellín

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que atraen por su variedad de atractivos. Uno de ellos es Venecia, ubicado a 58 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

Esta población se ha consolidado como un importante destino turístico de Antioquia debido a sus atractivos naturales, entre los que sobresale el cerro Tusa, “la pirámide natural más alta del mundo”. Este es un volcán apagado cuya cumbre está a 1.950 metros sobre el nivel del mar.

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Historia

Los primeros colonos se establecieron en la zona en 1860 y se dedicaron inicialmente a la caña de azúcar y luego al café. El municipio tomó el nombre de la ciudad italiana de Venecia porque su territorio en sus inicios era una laguna. También tuvo el nombre de Providencia.

Cerro Tusa, referente natural del suroeste del departamento de Antioquia. Foto: Cortesía - Página de la Alcaldía Municipal Venecia, Antioquia

Cerca de la actual población se establecieron varios trapiches. Posteriormente, las haciendas La Amalia, La India y La Loma iniciaron en el país el cultivo del café y, antes de finalizar el siglo XIX, eran los más importantes productores de Colombia. La Hacienda La Amalia no solo se distinguió como un gran emporio, sino que en la región de La Rita estableció la primera trilladora del departamento.

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Gastronomía

Antioquia Travel señala que este municipio tiene su propio plato, llamado ‘La Montaña Sagrada’, el cual consta de un solomito de cerdo, puré de plátano maduro envuelto en hoja, buñuelo de yuca con queso campesino bañado en jengibre y verduras.

El plato 'montaña sagrada'. Foto: Antioquia Travel

Atractivos

Además del cerro Tusa, el municipio tiene varios atractivos. Uno de ellos son las Cuevas de Santa Catalina, llamadas también la Colina del Cuevero. Para ingresar a ellas es necesario abrirse paso a través de una densa vegetación y arborización.

La Piedra del Sacrificio es otro lugar de interés. Está ubicada a treinta metros de la vía que conduce al corregimiento de Bolombolo. “Es una piedra con grandes peldaños bien formados. Allí los indígenas zenufanaes le rendían culto a sus dioses; se ofrecían sacrificios de animales y humanos”, señala Antioquia Travel.

El Cerro Bravo es también destacado. Es un volcán apagado de exuberante vegetación. Allí es posible encontrar plantas de especies tropicales, entre las que se destacan el musgo de varios colores, las palmas, las orquídeas y los anturios. “Cerro Bravo tiene una altura de 2.800 msnm y marca el límite con Fredonia. Es notable su gran variedad de flora y fauna silvestre y Corantioquia lo ha considerado reserva natural”, agrega el portal turístico antioqueño.

Un atractivo adicional es la Diosa del Espejo, una roca gigante con rostro de mujer, ubicada en uno de los costados del cerro Tusa.