Turismo en Bogotá: actividades culturales gratuitas para disfrutar este 3 y 4 de octubre

Bogotá se prepara para vivir un fin de semana con una intensa actividad cultural.
La ciudad tiene una oferta en escenarios al aire libre y recintos comunitarios, completamente gratuita y apta para todo público, según destaca el Instituto Distrital de Turismo (IDT).
Sábado 3 de octubre
En el centro de la ciudad, en el teatro al aire libre La Media Torta, se realizará el Tortazo Blues a partir de la 1:00 p.m.
En este encuentro participarán agrupaciones de gran trayectoria como Citadino Blues & Rock y FatsO, junto con la propuesta de armónicas de El Expreso del Viento, acompañado por Fónika.
Además, desde Estados Unidos llega Van Tastik, un potente artista one-man band que interpreta guitarra, voz y percusión en simultáneo con su estilo Dark Delta Rock y Western Gothic. El evento es apto para mayores de 5 años y admite mascotas.
Para los amantes del rock en el sur de la ciudad, la iniciativa ‘Rock al Parque llega a tu Barrio’ instalará los escenarios móviles de Idartes a las 3:00 p. m. en el Parque Porvenir de Bosa (Av. Calle 54 sur #97-37). Allí se presentarán agrupaciones seleccionadas por convocatoria como Ekos de Luna, Unauthorized, Los Niños Telepáticos y Rebellio Distritali.
La jornada del sábado concluye al norte con el formato del teatro musical. A las 6:30 p. m., el Teatro Urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero (Calle 82 #10-69) presentará la obra Sueños de Ceniza, interpretada por estudiantes de la Universidad del Rosario (MISI). Allí conoceremos la historia de las hermanas Toro López, quienes, siendo valientes, fuertes y resilientes, luchan con la amenaza de un familiar de arrebatarles su casa. Todo esto ambientado en un noviembre de 1985 en Armero.
Domingo 4 de octubre
El domingo, el protagonismo pasa de la música a las tablas, ofreciendo espacios de reflexión, humor y encuentro para todas las edades.
A las 3:00 p. m., el Centro Cultural Compartir Sumapaz - La Pilona 10 en Ciudad Bolívar (Calle 66A sur #18U-12) recibirá la obra de clown y teatro físico Yo no soy NN. Esta pieza recurre a la ternura y la poesía visual para honrar la memoria y dignidad de las víctimas en Colombia a través de la historia de Blanquita Buendía y su hijo Ales Daniel.
Por su parte, el plan ideal para ir en familia estará en el Teatro El Parque (Carrera 5 #36-05, Parque Nacional). Desde las 2:00 p. m. se vivirá la Matiné Familiar – Juegos Escénicos, una jornada que reunirá el teatro físico y humor de Welcome to the Jungle, la experiencia sensorial sonora para primera infancia y sus cuidadores, enfocada en explorar el sonido, la escucha y la imaginación.
La jornada también contará con la participación del narrador afroperuano Marco Esqueche y su obra musical “Mamita África” que con ayuda del público recorrerá la cultura afroamericana.