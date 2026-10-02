Turismo en Bogotá: actividades culturales gratuitas para disfrutar este 3 y 4 de octubre

Bogotá se prepara para vivir un fin de semana con una intensa actividad cultural.

La ciudad tiene una oferta en escenarios al aire libre y recintos comunitarios, completamente gratuita y apta para todo público, según destaca el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Semana de receso: cuatro termales cerca de Bogotá para relajarse y desconectarse de la rutina

Sábado 3 de octubre

En el centro de la ciudad, en el teatro al aire libre La Media Torta, se realizará el Tortazo Blues a partir de la 1:00 p.m.

En este encuentro participarán agrupaciones de gran trayectoria como Citadino Blues & Rock y FatsO, junto con la propuesta de armónicas de El Expreso del Viento, acompañado por Fónika.

Además, desde Estados Unidos llega Van Tastik, un potente artista one-man band que interpreta guitarra, voz y percusión en simultáneo con su estilo Dark Delta Rock y Western Gothic. El evento es apto para mayores de 5 años y admite mascotas.

Tres destinos boyacenses con aguas termales para desconectarse en la semana de receso escolar

Para los amantes del rock en el sur de la ciudad, la iniciativa ‘Rock al Parque llega a tu Barrio’ instalará los escenarios móviles de Idartes a las 3:00 p. m. en el Parque Porvenir de Bosa (Av. Calle 54 sur #97-37). Allí se presentarán agrupaciones seleccionadas por convocatoria como Ekos de Luna, Unauthorized, Los Niños Telepáticos y Rebellio Distritali.

La jornada del sábado concluye al norte con el formato del teatro musical. A las 6:30 p. m., el Teatro Urbano del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero (Calle 82 #10-69) presentará la obra Sueños de Ceniza, interpretada por estudiantes de la Universidad del Rosario (MISI). Allí conoceremos la historia de las hermanas Toro López, quienes, siendo valientes, fuertes y resilientes, luchan con la amenaza de un familiar de arrebatarles su casa. Todo esto ambientado en un noviembre de 1985 en Armero.

Domingo 4 de octubre

El domingo, el protagonismo pasa de la música a las tablas, ofreciendo espacios de reflexión, humor y encuentro para todas las edades.

A las 3:00 p. m., el Centro Cultural Compartir Sumapaz - La Pilona 10 en Ciudad Bolívar (Calle 66A sur #18U-12) recibirá la obra de clown y teatro físico Yo no soy NN. Esta pieza recurre a la ternura y la poesía visual para honrar la memoria y dignidad de las víctimas en Colombia a través de la historia de Blanquita Buendía y su hijo Ales Daniel.

Por su parte, el plan ideal para ir en familia estará en el Teatro El Parque (Carrera 5 #36-05, Parque Nacional). Desde las 2:00 p. m. se vivirá la Matiné Familiar – Juegos Escénicos, una jornada que reunirá el teatro físico y humor de Welcome to the Jungle, la experiencia sensorial sonora para primera infancia y sus cuidadores, enfocada en explorar el sonido, la escucha y la imaginación.

La jornada también contará con la participación del narrador afroperuano Marco Esqueche y su obra musical “Mamita África” que con ayuda del público recorrerá la cultura afroamericana.