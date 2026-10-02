San Martín de los Andes, una pintoresca ciudad ubicada en la Patagonia Argentina, fue reconocida como el destino más acogedor en Sudamérica en los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com. Además, ocupó el tercer lugar en la clasificación mundial, elaborada a partir de más de 370 millones de reseñas verificadas de viajeros.

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El reconocimiento pone la atención sobre una ciudad rodeada por la cordillera de los Andes y ubicada a orillas del lago Lácar, donde la naturaleza es uno de sus principales atractivos. La distinción también destaca la experiencia que ofrecen los establecimientos turísticos y la atención a los visitantes.

“Los premios Traveller Review Awards siguen poniendo de relieve, con todo merecimiento, a nuestros socios que ayudan a crear recuerdos inolvidables para los viajeros”, declaró James Waters, director comercial de Booking.com, en un comunicado.

San Martín de los Andes, la Patagonía. Foto: Getty Images

San Martín de los Andes combina paisajes de montaña, bosques y lagos con una oferta turística que funciona durante diferentes épocas del año. Aunque se encuentra en una zona alejada de grandes ciudades, llegar hasta allí no resultad complicado para los viajeros.

El Aeropuerto Internacional Aviador Carlos Campos está ubicado aproximadamente a 30 minutos en carro y cuenta con vuelos frecuentes desde Buenos Aires y Rosario, facilitando el acceso a este rincón de la Patagonia.

Uno de los lugares más destacados de la zona es el Parque Nacional Lanín, situado a pocos minutos de la ciudad. El área protegida cuenta con bosques, Lagos de origen glaciar y paisajes volcánicos, además de actividades como senderismo, montañismo, ciclismo y observación de fauna.

San Martín de Los Andes, la Patagonía, Argentina. Foto: Getty Images

Otra alternativa cercana es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que ofrece más senderos, lagos y miradores panorámicos para quienes buscan recorrer los paisajes naturales de la región.

La ciudad también cambia de ambiente según la temporada. Durante el invierno, los visitantes pueden practicar esquí y snowboard en el cercano Cerro Chapelco. En los meses más cálidos, las actividades se concentran principalmente en el senderismo, el ciclismo y los planes relacionados con el lago Lácar.

El listado de Booking.com también incluyó a Pirenópolis, en Brasil, entre la ciudades más acogedoras de Sudamérica.

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A nivel mundial, el primer lugar fue para Montepulciano, Italia, seguido por Magong, Taiwán, y San Martín de los Andres. La clasificación también incluyó destinos como Harrogate, Reino Unido; Fredericksburg, Texas; Swakopmund, Namibia; Takayama, Japón; Noosa Heads, Australia, y Klaipeda, Lituania.

Así, San Martín de los Andes quedó entre los destinos destacados del mundo para 2026, con una combinación de paisajes naturales, actividades durante todo el año y una oferta turística reconocida por los viajeros.