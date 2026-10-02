El rincón de Boyacá que se destaca por sus fuentes hídricas, rica gastronomía y potencial ecoturístico

Boyacá es un departamento con 123 municipios que ofrecen arquitectura, artesanías y tradiciones que reflejan la identidad de la región Andina. Adicionalmente, tiene lugares como la laguna de Tota, el páramo de Ocetá y el parque nacional natural El Cocuy que permiten disfrutar de bellos paisajes y actividades al aire libre

Uno de sus municipios es San Eduardo, ubicado a 91 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre se debe al obispo Eduardo Maldonado Calvo, quien realizó la primera visita pastoral y dirigió la diócesis de Tunja durante 27 años.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

“San Eduardo fue fundado en 1914, en los terrenos donados por sus también fundadores Bartolomé Rodríguez, Gabriel Vargas y Neftalí Morales, con el nombre de Villanueva, y estaba ubicado al sur del actual poblado, donde había una capilla hecha de piedra y paredes de bloque. En principio fue un corregimiento de Berbeo, luego pasó a ser inspección y hacia 1965 se elevó a municipio, cambiando el otrora nombre por el actual”, destaca la publicación.

El municipio cuenta con numerosas fuentes hídricas, las cuales permiten el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Adicionalmente, le brindan un potencial ecoturístico.

“Dentro de ese capital hídrico están las quebradas Berrería, Batatalera, Honda, Tobacía y Cardeceña, las lagunas Negra, Seca y del Cerro, y varias cascadas o saltos de agua como las Pailas del Diablo, ubicadas en la vereda Quebradas, a pocos kilómetros del casco urbano. También, se puede recorrer parajes rurales como la Peña de Aura, el Alto de la Viola o el Alto del Coro; o de igual forma, conocer el monumento al arriero, la réplica del Puente de Boyacá y el monumento a las víctimas en el parque principal”, Subraya Situr Boyacá.

Parque principal de San Eduardo, Boyacá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Economía

La principal actividad económica es la agricultura, destacándose productos como el lulo, el banano, la mora y la pitahaya, así como los cultivos transitorios de frijol, maíz, papa y tomate.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Cultura y gastronomía

Los principales eventos culturales son las fiestas de San Eduardo, patrono del municipio, y las de la Virgen del Carmen. La gastronomía está compuesta por platos como la carne y la mazorca asadas, las arepas y amasijos.

San Eduardo cuenta con varios sitios turísticos como las lagunas Negra, Seca y El Cerro, Las Pailas del Diablo y el parque principal, donde se encuentra el Monumento al Arriero.