Los tres mejores destinos de América para visitar en 2027, recomendados por ‘Lonely Planet’

América es un continente recomendado para visitar por la enorme diversidad de paisajes, culturas y experiencias que les ofrece a los viajeros. En un mismo territorio es posible encontrar playas caribeñas, montañas, selvas, desiertos, bosques, glaciares y grandes ciudades.

El destino de Latinoamérica reconocido como el mejor para viajar en 2027

Esta variedad permite encontrar alternativas para distintos tipos de turistas, desde quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza hasta aquellos interesados en la cultura, la historia o la gastronomía. Recorrer América también significa descubrir destinos con identidades propias y contrastes que hacen que cada viaje ofrezca una experiencia diferente.

Así lo plantea la reconocida plataforma y guía de viajes internacional Lonely Planet, que ya hizo su selección de mejores lugares para viajar en 2027. Específicamente, en lo que tiene que ver con América, indica que es un continente que ofrece una amplia variedad de paisajes, culturas y experiencias para los viajeros.

Bocas del Toro cuenta con nueve islas y miles de islotes. Foto: AFP

Los destinos seleccionados muestran la diversidad natural y cultural de América, con lugares donde cada región tiene una identidad propia y paisajes que sorprenden a cada paso. Estos son los tres mejores, de acuerdo con el listado de la publicación.

Archipiélago Bocas del Toro, Panamá

Este es considerado un destino encantador alejado del bullicio y con una gran riqueza natural que invita a descansar y vivir experiencias diferentes. Situado a unos 322 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, estas islas solo son accesibles por barco o en avión, pero vale la pena conocerlas.

Las cuatro ciudades colombianas que ‘Lonely Planet’ incluyó entre los mejores destinos para visitar en 2026

Lonely Planet indica que, sin duda, es un destino ideal para relajarse y broncearse, pero más allá de sus playas y hamacas, hay mucho por descubrir: deportes acuáticos, observación de fauna y una rica escena gastronómica. Destaca tres planes que resultan únicos.

Primero, disfrutar de una cena informal en un restaurante de la calle Primera, donde se encuentra variedad de cartas; segundo, ir en lancha hasta la playa Estrella, un paraíso ideal para familias, con arena blanca y aguas cristalinas y, tercero, adentrarse en los manglares en una pequeña embarcación.

Bariloche es uno de los destinos que comparan con Suiza por la belleza de sus paisajes. Foto: Getty Images

Bariloche y región de Los Lagos, Argentina

Esta ciudad es conocida como la “puerta de entrada a la Patagonia” y llamada la ‘capital de los deportes de aventura’, un territorio que destaca por su cantidad de lagos y montañas que generan un paisaje único.

Situada a orillas del lago Nahuel Huapi, el mayor y más profundo de la Región de los Lagos, este destino es perfecto para recorrer a pie, aunque sus cuestas sirven de excelente entrenamiento para las rutas de montaña que esperan en el cercano Parque Nacional de Nahuel Huapi, según indica la publicación.

Massive old growth Redwood Trees in Redwood National Park,California Foto: Getty Images

Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos

Lonely Planet plantea que la bella costa del norte de California no se define solo por sus playas y acantilados. Aquí también crecen las secuoyas costeras, los árboles más altos del planeta, cuya majestuosidad es única y deja si aliento a quienes visitan el lugar.

“Junto a helechos de un tamaño propio del Jurásico, musgos que cuelgan como guirnaldas, temblorosos rododendros, misteriosas setas y las llamativas babosas banana de un intenso color amarillo, pasear entre estos gigantes es como viajar atrás en el tiempo”, precisa.