Estas son las acciones que priorizará el Gobierno De La Espriella para fortalecer el turismo en San Andrés

El Gobierno nacional anunció que priorizará varios proyectos para fortalecer el turismo y el desarrollo económico de San Andrés y Providencia.

En ese sentido, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desarrolló una mesa interinstitucional para la definición de las principales iniciativas que serán presentadas al presidente Abelardo De La Espriella en una próxima visita al departamento.

De acuerdo con el Ministerio, entre los asuntos priorizados se encuentran la terminal aeroportuaria, el muelle para la recepción de cruceros, la recuperación de las playas mediante obras de protección y el fortalecimiento de la seguridad náutica.

Los destinos que conquistan a los viajeros y mueven el turismo en la semana de receso escolar

A estos temas se suman el impulso al emprendimiento y el acceso a crédito para los raizales, con el acompañamiento de iNNpulsa y Bancóldex, para fortalecer las capacidades productivas y ampliar las oportunidades económicas de quienes viven y trabajan en la isla.

Proyectos para fortalecer el turismo y generar oportunidades

“La Gobernación de San Andrés presentó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los principales asuntos que requieren atención y articulación del Gobierno, con el propósito de avanzar en soluciones que permitan fortalecer la actividad turística y mejorar las condiciones de desarrollo del departamento. La terminal aeroportuaria, el muelle para cruceros, la recuperación de las playas mediante espolones y otras obras de protección y la seguridad náutica hacen parte de los principales frentes de trabajo que serán abordados con el presidente”, indicó el Ministerio de Comercio.

De acuerdo con el Ministerio, entre los asuntos priorizados se encuentran la terminal aeroportuaria, el muelle para la recepción de cruceros, la recuperación de las playas mediante obras de protección y el fortalecimiento de la seguridad náutica. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Estos son los destinos colombianos que se roban la atención de los viajeros en la semana de receso

“Para el presidente Abelardo, la isla es una prioridad. Lleva San Andrés y Providencia en su corazón. Y vamos a trabajar incansablemente para volver a San Andrés, la isla milagro”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

Los destinos colombianos que se roban la atención de los viajeros en la semana de receso

A pocos días de que inicie la semana de receso, queda claro cuáles son los destinos que prefieren los viajeros para visitar tanto en Colombia como en el exterior. Esta temporada, que en el presente año se extiende del 5 al 12 de octubre, es una buena oportunidad para salir de vacaciones porque ofrece una pausa en el calendario escolar que permite organizar viajes cortos en familia.

De acuerdo con un análisis de la plataforma de viajes Civitatis, las preferencias de los colombianos, tanto en los viajes al exterior como en los desplazamientos dentro del país, presentan algunos cambios.

En el caso local, Cartagena ocupa este año el primer lugar entre los destinos reservados por los turistas, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés.