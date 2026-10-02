Estos son los destinos colombianos que se roban la atención de los viajeros en la semana de receso

A pocos días de que inicie la semana de receso, queda claro cuáles son los destinos que prefieren los viajeros para visitar tanto en Colombia como en el exterior. Esta temporada, que en el presente año se extiende del 5 al 12 de octubre, es una buena oportunidad para salir de vacaciones porque ofrece una pausa en el calendario escolar que permite organizar viajes cortos en familia.

Semana de receso: estas son las principales tendencias de viaje

De acuerdo con análisis de la plataforma de viajes Civitatis, las preferencias de los colombianos, tanto en los viajes al exterior como en los desplazamientos dentro del país, presentan algunos cambios.

En el caso local, Cartagena ocupa este año el primer lugar entre los destinos reservados por los turistas, seguida por Santa Marta, Medellín y San Andrés. Esto evidencia un cambio de tendencia, pues en 2025, la capital antioqueña había encabezado el listado.

El protagonismo del Caribe es aún más evidente al sumar las reservas de Cartagena, Santa Marta y San Andrés, que representan alrededor del 54%, frente a aproximadamente el 27% registrado un año atrás en estos mismos lugares.

Cartagena encabeza la lista de destinos preferidos por los viajeros para la semana de receso, según Civitatis. Foto: adobe stock

En cuanto a los lugares internacionales, España mantiene el primer lugar, pero para este año se evidencia una mayor diversidad de países y ciudades frente al año anterior.

Uno de los cambios más destacados está en Buenos Aires, cuyo peso dentro de las reservas prácticamente se duplicó frente a 2025. Italia también gana protagonismo y se mantiene como el segundo país con más reservas, con Roma, Florencia y Milán entre las ciudades más solicitadas. Japón, por su parte, aparece este año en el octavo lugar del listado internacional.

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La importancia del dólar

Las tendencias se dan en un contexto que favorece los viajes internacionales. Una de las razones es que octubre coincide con una época de menor movimiento turístico en varios destinos europeos y, dependiendo del lugar, puede ofrecer precios diferentes a los registrados durante las temporadas de mayor demanda.

A esto se suma el comportamiento de las tasas de cambio. Frente a septiembre de 2025, el dólar evidenció una disminución cercana al 14%, mientras que el euro lo hizo en una proporción cercana a 16%, variaciones que pueden ser relevantes para los viajeros que están considerando salir del país.

Buenos Aires gana preferencia entre los viajeros para la semana de receso. Foto: Getty Images

Según Nicolás Posse, regional South America de Civitatis, esta temporada permite a los viajeros colombianos aprovechar una pausa en el calendario nacional mientras encuentran condiciones diferentes en algunos destinos internacionales. Aunque las grandes capitales europeas continúan teniendo una presencia importante, otras ciudades y países también ganan espacio entre las preferencias.

Cambios en las reservas

Los análisis indican que las preferencias no solo están cambiando en cuanto a destinos. Dentro de Colombia, los free tours que ocupaban buena parte de los primeros lugares en 2025 pierden protagonismo frente a otros servicios.

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En los destinos internacionales la tendencia es similar. Los servicios de traslado tienen una alta demanda en ciudades como Madrid, Río de Janeiro, Punta Cana, Buenos Aires, Ciudad de Panamá y París.

Además, las reservas reflejan un mayor interés por planificar con anticipación aspectos como los traslados y las actividades que se realizarán una vez en el destino, tanto dentro como fuera del país.