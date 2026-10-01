Turismo

A dos horas de Tunja: el municipio de Boyacá que es ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad

Está ubicado a 95 kilómetros de la capital del departamento.

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Redacción Semana
1 de octubre de 2026 a las 9:49 a. m.
Alto de San Ignacio, en Mongua, Boyacá.
Alto de San Ignacio, en Mongua, Boyacá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia y reconocido por su riqueza cultural, histórica y natural. Su territorio ofrece una gran variedad de paisajes, desde montañas y páramos hasta lagos y valles, además de pueblos encantadores como Villa de Leyva, Monguí y Paipa.

Uno de sus municipios es Mongua, ubicado a 95 kilómetros de Tunja.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá) señala que, en lengua chibcha, su nombre significa ‘salida del sol’.

Tuta Boyacá
El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

A mediados del siglo XVI, en su territorio se fundó un poblado con indígenas, que luego pasó a manos de los jesuitas.

“Durante el siglo XVII fue un resguardo indígena, y durante la época colonial fueron perseguidos por los españoles hasta ser expulsados. Los habitantes de Mongua se sumaron al movimiento comunero de Socorro y San Gil, en 1781, y el 3 de abril de 1799 el poblado fue erigido municipio”, agrega Situr Boyacá.

Geografía

El territorio de Mongua está rodeado de montañas. En sus alrededores se destacan las cuchillas Nuevo Mundo, Periquila y Novaca, el río Cravo y las lagunas La Estrella, Negra, Candelaria, Guevara y Hato.

La principal actividad económica es la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz, trigo, haba y arveja. Otras actividades relevantes son la ganadería, la minería de carbón y las labores artesanales.

“Su herencia ancestral, enmarcada dentro del invaluable patrimonio muisca, es la que ha convertido a este municipio en uno de los destinos predilectos para aquellos estudiosos de las culturas precolombinas y para los turistas que buscan lugares donde poder disfrutar de la mezcla entre naturaleza y tranquilidad”, señala Situr Boyacá.

Laguna Negra, en Boyacá
La Laguna Negra, en el municipio de Mongua. Foto: Anadolu Agency via Getty Images
Paipa
El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Entre sus principales atractivos se encuentran varios vestigios indígenas recopilados en el museo arqueológico del municipio y en el sitio conocido como Las Piedras de Santo Domingo, el cual cuenta con dibujos rupestres significativos; entre ellos, la representación de la caza de un venado.

Piedras de Santo Domingo, Mongua.
Piedras de Santo Domingo, Mongua. Foto: Tomada: Situr Boyacá

“También es imperdible visitar: la iglesia de San Jerónimo, construida en piedra gracias al padre José Lisandro Cely, en 1942; el Morro de Use, desde donde se divisan las llanuras orientales, la Sierra Nevada del Cocuy, los valles de Tundama, Sogamoso, Duitama, Paipa y Monguí, y por supuesto la Reserva Forestal de la Cuenca del Río Cravo Sur”, añade el Sistema de Información Turística de Boyacá.