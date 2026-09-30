Colombia tiene varios destinos que por su arquitectura, historia y paisajes son comparados con lugares de España. Esta relación tiene parte de su origen en el periodo colonial, cuando las ciudades y poblaciones del territorio fueron construidas bajo modelos urbanos españoles que dejaron huella en sus plazas, iglesias, calles y viviendas.

El futuro de Cartagena está en el turismo: estos son los megaproyectos que jalonarán el desarrollo del sector

Las semejanzas también pueden encontrarse en elementos como las fachadas blancas, los balcones, las calles empedradas, los patios interiores y la relación con el paisaje.

No obstante, es importante tener claro que aunque estas comparaciones sirven como referencia para los viajeros, cada lugar colombiano conserva características propias derivadas de la mezcla de culturas que ha marcado su historia.

Uno de esos destinos que comparan con España y específicamente con Andalucía es Cartagena. Se dice que la Heroica transporta a las ciudades portuarias andaluzas debido a su historia, arquitectura colonial y su relación con el mar.

La Torre del Reloj, uno de los sitios más emblemáticos de Cartagena. Foto: Getty Images/iStockphoto

La ciudad colombiana nació como un enclave portuario estratégico durante el periodo colonial y tuvo un papel fundamental en las rutas comerciales españolas entre América y Europa, mientras que los puertos de Andalucía también fueron piezas importantes de esas redes marítimas y comerciales en siglos pasados.

A esto se suma el paisaje urbano. Cartagena conserva murallas, baluartes, plazas, calles estrechas y edificaciones de tradición colonial que conviven directamente con el entorno marítimo, una combinación que es muy característica de algunas ciudades portuarias andaluzas.

Cartagena puso en marcha proyecto para transformar el turismo: integrará cultura, arte, gastronomía y emprendimiento

¿Cuáles son los encantos de Cartagena?

Cartagena es una ciudad histórica que encanta por su amplia oferta de entretenimiento, festivales culturales, gastronomía y paisajes tropicales. Sus playas son otro de sus principales atractivos, ideales para descansar, disfrutar de la brisa y bañarse en las cálidas aguas del Caribe.

Cartagena es comparada con ciudades andaluzas. Foto: Getty Images

Su clima tropical permite recorrer la ciudad en cualquier época del año y disfrutar de cada uno de sus encantos. Estas condiciones favorecen los paseos por la ciudad amurallada, las visitas a sus lugares históricos y las experiencias gastronómicas que ofrece.

Este es el único hotel de Colombia que se metió entre los 100 mejores del mundo en 2026; está a una hora de Cartagena

De acuerdo con el portal oficial Colombia Travel, su historia está presente en cada rincón del centro de la ciudad, desde las murallas y los balcones hasta las estrechas calles de piedra que han inspirado a escritores como Gabriel García Márquez.

Rodeada por una extensa bahía y reconocida por el buen estado de conservación de su patrimonio, Cartagena es uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia.

Cartagena es uno de los destinos imperdibles en Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Cifras de la Alcaldía indican que entre enero y julio del presente año, la ciudad recibió más de 2,2 millones de pasajeros aéreos y reportó la llegada de 1,1 millones de personas por vía terrestre, y la proyección es que la tendencia siga al alza.

Según los datos oficiales, para el próximo mes de diciembre, la ciudad ampliará su conectividad con Estados Unidos de cuatro a siete ciudades, sumando más de 40.000 sillas. También contará con nuevas rutas hacia Houston, Washington y Orlando, además de Buenos Aires desde enero de 2027, como parte de las estrategias para consolidar el turismo de la ciudad.

De igual forma, la temporada de cruceros 2026-2027 contempla 171 recaladas de 35 líneas, con una proyección de 413.388 visitantes y un impacto económico cercano a los US$49 millones.