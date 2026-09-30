El destino de Latinoamérica reconocido como el mejor para viajar en 2027

Se acerca el fin de año y comienzan a aparecer los lugares recomendados por expertos en turismo para visitar en 2027. Así, la plataforma y guía de viajes Lonely Planet presentó su selección Best in Travel 2027, que reúne destinos y experiencias elegidos por sus expertos de viaje.

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Este listado recoge algunas de las principales preferencias que marcan los viajes actuales: tomarse las cosas con más calma, evitar los lugares abarrotados y optar por experiencias auténticas y significativas, más allá de los destinos tradicionales.

En ese marco, la reconocida guía hizo una selección de 50 recomendaciones en total, divididas en: 25 destinos que recomienda visitar en 2027 y 25 experiencias que involucran actividades o recorridos ideales para realizar el próximo año.

El listado de los Best in travel 2027 lo encabeza el Archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, un lugar que se caracteriza por su ambiente tranquilo y cuenta con una buena oferta de servicios y que se ha consolidado desde hace décadas como una parada frecuente para los mochileros que exploran Centroamérica.

La publicación indica que sus playas invitan al descanso y a disfrutar del sol, pero sus atractivos van mucho más allá: el destino ofrece actividades acuáticas, avistamiento de fauna y una variada propuesta gastronómica.

Según Visit Panamá, este es uno de los destinos favoritos entre panameños y visitantes. A solo un vuelo de 45 minutos desde la Ciudad de Panamá se llega a la provincia más al noroeste del país, donde es posible sumergirse en sus culturas, cruzar montañas cubiertas por bosques, navegar entre manglares, nadar entre arrecifes y descubrir un ambiente tranquilo.

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Los encantos de Bocas del Toro

Bocas del Toro se divide en dos, tiene un lado continental y su archipiélago en el Mar Caribe. El lado continental es muy verde. Se conserva así gracias a sus áreas protegidas como el Parque Internacional La Amistad (PILA), el Bosque Protector de Palo Seco y una de las comunidades indígenas que los viajeros pueden visitar: Naso Tjër Di.

El Archipiélago, por su parte, ofrece actividades en el mar y es considerado un escenario privilegiado. Está conformado por nueve islas y pequeños islotes, rodeados de aguas cristalinas donde se disfruta de una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Sus diferentes tipos de olas y reconocidos puntos para practicar surf también han contribuido a su fama internacional.

Este es un lugar ideal para desconectar del estrés de las ciudades. Foto: 123 RF

La riqueza marina es otro de sus grandes atractivos. La variedad de corales y especies que habitan estas aguas llevó al Smithsonian Tropical Research Institute a establecerse en el archipiélago. Además, Mission Blue lo reconoció como un Hope Spot, una zona de importancia para la conservación y recuperación de los arrecifes de coral, lo que convierte al buceo y al snorkel en actividades ideales para explorar su ecosistema.

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La identidad de Bocas del Toro también está estrechamente ligada a la cultura afrocaribeña. En sus calles se escuchan sonidos de calipso y reggae, mientras que su gastronomía refleja las tradiciones de la región.

El territorio tiene tres islas principales: Colón, Carenero y Bastimentos. Los viajeros y aficionados al surf suelen recorrer varias de ellas durante su estadía, pues cada una ofrece una experiencia diferente y permite descubrir distintos paisajes y atractivos.