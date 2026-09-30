El municipio de Boyacá donde la gallina y la arepa son una delicia y tienen hasta un festival

Boyacá es un destino turístico que combina historia, cultura, naturaleza y tradición en un mismo territorio. Sus más de 123 municipios se destacan por su arquitectura, artesanías y gastronomía típica.

Entre ellos se encuentra Pajarito, ubicado a 159 kilómetros de Tunja, la capital departamental.

Esta población está ubicada en la zona del piedemonte llanero, en la cordillera Oriental, y en un “valle rodeado por montañas, con algunos accidentes geográficos como las Cuchillas de Alta Gracia, Guamara y Las Lisas”, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

Historia

De acuerdo con esta publicación, se cree que el nombre del municipio se relaciona con la fauna de la región, “caracterizada por la presencia de numerosas bandadas de aves que surcan los cielos. También se afirma que puede ser un vocablo indígena que significa ‘padre carga perro’”.

Las primeras personas en colonizar este territorio fueron los hermanos Bernardo, Rafael y Eduardo Espinosa, quienes en 1783 explotaron una mina de sal, aunque la fundación del poblado ocurrió años cuarenta años más tarde, en 1825.

A mediados del siglo XX, en medio de la violencia partidista entre los liberales y los conservadores, Pajarito fue destruido casi en su totalidad y “solo hasta que se comenzó la edificación de la carretera del Cusiana que conectaba con el Oriente del país, la población volvió a levantarse”.

Gastronomía y festividades

Uno de los platos preferidos en el municipio es la gallina. En su honor anualmente el Festival Turístico y Gastronómico de la Gallina y la Arepa. Este evento tiene diversas actividades culturales, gastronómicas, y recreativas para los habitantes del municipio.

Adicionalmente, por su cercanía con los Llanos Orientales, también se come carne asada.

Otros evento destacado es el Festival del Río Cusiana, un certamen compuesto por cabalgatas, corridas de toros, reinados, presentaciones artísticas (música popular y llanera), mercados campesinos, desfiles de carrozas y muestras artesanales y gastronómicas.

La gallina es una plato destacado en Pajarito. Foto: Huila Travel/API.

Atractivos

Entre los principales sitios de interés se destacan las fuentes termales que se encuentran en cercanías de la zona urbana, y el salto de Candelas, que es considerado como la caída de agua más alta de Colombia.

En relación con la economía, las principales actividades son la ganadería y la agricultura. “Las condiciones físicas y climáticas del municipio permiten la producción de cultivos como yuca, café, caña de azúcar, maíz y el frijol. Recientemente, y gracias a la labor del gobierno municipal y de gestores locales, el sector turístico ha sido importante”, agrega el sistema de información turística boyacense.