A pocos días de la semana de receso, se conocen las regiones que están en el radar de los viajeros y que dinamizan la actividad turística en el país, de acuerdo con datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

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La agremiación estima que la ocupación de los establecimientos de alojamiento y hospedaje en el país alcanzará el 61,7 % durante esos días de octubre. La proyección refleja el movimiento esperado de viajeros por diferentes regiones y abre una oportunidad para fortalecer el turismo interno.

Las mediciones y proyecciones apuntan a que los mayores incrementos en la ocupación hotelera se darán en Tolima, Alto Magdalena, San Andrés, Providencia y Atlántico, lo que evidencia oportunidades para dinamizar el turismo nacional y distribuir los flujos de viajeros hacia diferentes regiones.

San Andrés y Providencia son unos de los destinos que presentan incremento en la ocupación hotelera para la semana de receso. Foto: Getty Images

Ante esta perspectiva, el gremio hizo un llamado a los colombianos a recorrer el país y respaldar la actividad turística en destinos que han enfrentado situaciones recientes como emergencias naturales, incendios forestales o dificultades de seguridad.

Entre esos lugares se encuentran el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, afectados por el terremoto; Villa de Leyva, que recientemente enfrentó un incendio de gran magnitud, y Santa Marta, donde se han presentado hechos que causaron preocupación en materia de seguridad. Cotelco indica que estos lugares cuentan actualmente con condiciones para recibir visitantes.

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Para el gremio, ampliar el mapa de destinos elegidos por los colombianos puede contribuir a fortalecer las economías locales y generar beneficios para empresarios, trabajadores y comunidades vinculadas al sector.

“La confianza de los viajeros es fundamental para la recuperación del turismo. Queremos que tengan confianza en viajar por el país y elegir establecimientos de alojamiento y hospedaje formales”, afirmó José Andrés Duarte, presidente de la agremiación.

Redescubrir otros destinos

El dirigente agregó que la semana de receso representa una oportunidad para acompañar a las regiones y a los empresarios del sector, así como promover condiciones que prioricen la seguridad y el bienestar de los visitantes.

La Playa de Belén, uno de los destinos ideales para visitar en Norte de Santander. Foto: Cortesía - Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia

En este contexto, también invita a descubrir destinos como Norte de Santander, Cauca y Huila, que cuentan con una oferta de alojamiento habilitada para recibir turistas.

Se busca incentivar los viajes por el territorio nacional y acercar a los visitantes a la gastronomía, la cultura y los paisajes de distintas regiones. Para el gremio, cada desplazamiento puede traducirse en un impulso a la economía local y en respaldo al empleo de las familias que dependen de la actividad turística.

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De acuerdo con Cotelco, la oferta colombiana, que abarca destinos de naturaleza, ciudades, playas, pueblos patrimoniales y regiones con una amplia riqueza cultural y gastronómica, es una buena excusa para que la semana de receso sea una oportunidad para redescubrir Colombia, apoyar las economías locales y contribuir a la recuperación de los territorios que afrontan mayores desafíos.