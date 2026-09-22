Tres municipios de Antioquia para visitar y disfrutar durante la semana de receso escolar

La semana de receso escolar de octubre es una oportunidad para viajar y conocer nuevos destinos. En 2026, se llevará a cabo del 5 al 12 de octubre. Durante estos días se espera un incremento en la salida de viajeros hacia diferentes destinos, lo que convierte esta fecha en una temporada de especial actividad para el sector turístico.

A continuación, tres municipios del departamento para conocer y visitar durante estas fechas:

Támesis

Este municipio se ubica en el suroeste del departamento y a 111 kilómetros de Medellín.

Conocido por sus habitantes como La Tierra del Siempre Volver, este es un municipio cafetero por tradición, aunque se cultivan otros productos como cacao, caña y cítricos, y ofrece grandes paisajes para el turismo de aventura.

Entre sus sitios de interés se encuentra la vereda Río Frío, en donde hay una zona de balneario y se puede hacer senderismo. Está ubicada a 7 kilómetros del casco urbano.

La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

Antioquia Travel destaca también los organales de San Antonio. Estos son un cúmulo de rocas alrededor del cauce del río del mismo nombre. A este sitio poco explorado se llega tras una caminata de 8 kilómetros.

De igual manera, el cerro Cristo Rey ofrece hermosos paisajes. Para subir a su cumbre, se requiere recorrer cerca de 10 kilómetros y desde la parte más alta se pueden observar importantes zonas del suroeste de Antioquia.

En el casco urbano de Támesis se encuentra el museo arqueológico Cartama, en el que se encuentran piezas sobre la historia del municipio. Es considerado un lugar imperdible para quienes visitan esta localidad.

Barbosa

Este municipio está ubicado a 41 kilómetros de Medellín, a poco más de una hora en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel señala que esta población es un lugar de interés para personas que buscan descansar y, además, para los amantes de la aventura.

“Para los primeros, está la oferta de experiencias de bienestar y descanso en las fincas-hoteles y, para los que buscan retos mayores, se encuentran los vuelos en ala delta o parapente desde el cerro Matasanos. También la posibilidad de encontrar rutas ecoturísticas, como el camino de los petroglifos”, subraya la publicación.

El camino de los petroglifos, grabados de arte rupestre, se ubica a 20 minutos de la cabecera municipal de Barbosa. Este fue construido en piedra por comunidades indígenas para conectarse con Santa Rosa de Osos durante la época prehispánica.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

Charco La Planta en San Luis, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / LEOBIKER TOURING

San Luis

Este municipio se encuentra ubicado a 133 kilómetros de Medellín; este municipio de poco más de 10.000 habitantes es conocido como la Perla Verde del Oriente.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este seudónimo se debe a su gran biodiversidad con “abundantes recursos naturales que se encuentran presentados en una colorida flora y una muy diversa fauna”.

Antioquia Travel destaca los principales atractivos turísticos del municipio.

El primero es la cascada La Cuba, que es considerada como un oasis natural que “se compone de cuerpos de agua cristalinos y un ambiente 100 % natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico”.

Otro cuerpo de agua de enorme interés es el charco La Plata, considerado como el más grande del oriente de Antioquia. Su nombre se debe a una planta hidroeléctrica que se encontraba ubicada en ese lugar.

El sendero cultural e histórico El Tambo también se resalta como otro lugar imperdible de San Luis. “A la altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, se ubica este recorrido histórico sobre la historia del municipio, describiéndolo como el camino por donde ingresó Clemente Giraldo, el fundador del municipio”, subraya el portal turístico antioqueño.

Un cuarto sitio reconocido en la población es el cerro Castellón, que se señala como el lugar en el que nacen las múltiples quebradas que bañan y abastecen el municipio.