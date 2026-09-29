El rincón boyacense donde comer sancocho de gallina criolla es uno de los mejores planes

En Boyacá, la gastronomía es uno de los atractivos que llaman la atención de los viajeros. Las preparaciones típicas de esta región permiten conocer la historia, las tradiciones y la identidad campesina a través de sus sabores.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

Muchos de sus platos tienen una estrecha relación con los productos cultivados en la región, como papa, maíz, trigo, habas y diferentes hortalizas, ingredientes que han pasado de generación en generación y que forman parte de la cocina tradicional boyacense.

En la lista de preparaciones más representativas están, por ejemplo, el cocido boyacense, la mazamorra chiquita, la changua, las arepas boyacenses y las almojábanas, además de bebidas y productos tradicionales como la chicha y el masato.

Otro de los imperdibles en un viaje por este destino es el tradicional y delicioso sancocho de gallina criolla, el cual se consume en varios municipios del departamento, pero se dice que en Berbeo, un pueblo ubicado a menos de tres horas de Tunja, consumir este alimento es uno de los mejores planes.

El sancocho de gallina criolla es uno de los platos imperdibles de probar en Berbeo, Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Allí, esta sopa tradicional de la región se sirve acompañada de yuca, plátano y papa, productos frescos cultivados en sus tierras. Las fiestas de la Virgen del Carmen y del Aguinaldo son una buena excusa para llegar hasta Berbeo y disfrutar de esta rica preparación.

Se dice que este destino boyacense goza de un clima templado muy favorable para la agricultura y la cría de animales, lo que transforma el sabor de este plato tradicional.

A 15 minutos de Villa de Leyva, el destino famoso por preparar las mejores gallinas criollas de la región

Sitios de interés

Es un lugar que destaca por sus encantos naturales y es ideal para quienes disfrutan del ecoturismo y las actividades al aire libre. Entre los atractivos destaca la Laguna de los Cajones, un escenario rodeado de vegetación, rocas y un poco de misterio que es alimentado por las leyendas locales, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr). De acuerdo con la tradición, sus aguas pueden tornarse molestas y expulsar hacia la orilla a quienes se aventuran a nadar o navegar en ellas.

La Laguna de los Cajones es uno de los encantos naturales en Berbeo. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El recorrido por el municipio también permite conocer la laguna de Los Chirimoyos, las playas del Limonal y las quebradas Tobacía y Agua Blanca.

En las zonas rurales se conservan algunas piedras con antiguos grabados y símbolos indígenas, conocidos como petroglifos, considerados parte del patrimonio cultural de Berbeo y un testimonio de su pasado y de las comunidades que habitaron este territorio.

Arcabuco, el pueblo boyacense de los amasijos y otras delicias gastronómicas; estos son sus atractivos

En el parque principal, un monumento rinde homenaje a la labor campesina: la escultura representa a un agricultor acompañado de dos bueyes mientras trabaja la tierra.