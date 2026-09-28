A pocos meses de que se termine el año, ya se empiezan a conocer los análisis y rankings de las publicaciones especializadas en torno a los destinos que vale la pena visitar el próximo año.

Las cuatro ciudades colombianas que ‘Lonely Planet’ incluyó entre los mejores destinos para visitar en 2026

Así, la plataforma y guía de viajes Lonely Planet ya realizó la selección de los 50 mejores lugares para que los turistas visiten en 2027 y cuatro de ellos se encuentran en Suramérica.

El análisis contempla desde las vastas cordilleras del Véneto, pasando por la costa volcánica de Montserrat, el Centro Rojo de Australia, las salinas de Gujarat y mucho más.

De acuerdo con la propia publicación, cada destino fue seleccionado a partir de la experiencia de los redactores y editores que han estado allí, lo han visto y han regresado con ganas de que todos vayan a conocerlo. En ese orden de ideas, estos son los sitios de Suramérica que resultan imperdibles.

Bariloche es uno de los destinos más lindos de Argentina. Foto: Getty Images/iStockphoto

Bariloche y el Distrito de Los Lagos, Argentina

Dentro del análisis se indica que San Carlos de Bariloche es un destino ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Entre sus planes se encuentran las caminatas hasta lagunas de montaña, las jornadas de paddleboard en el Lago Gutiérrez y las nuevas alternativas para practicar escalada en roca.

Ubicada como una de las principales puertas de entrada a la Patagonia argentina, la ciudad permite explorar el Distrito de Los Lagos, una región de paisajes marcados por montañas, extensos cuerpos de agua y escenarios naturales. A esto se suma uno de sus grandes atractivos gastronómicos: el tradicional chocolate artesanal.

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Bocas del Toro en Panamá

Este archipiélago de Panamá se caracteriza por ofrecer un ambiente tranquilo y relajado, pese a haberse convertido en una parada frecuente para los viajeros que recorren Centroamérica. Sus playas y espacios para descansar invitan a desconectarse, aunque sus atractivos van mucho más allá del sol y el descanso.

Bocas del Toro, en Panamá, es un destino imperdible para visitar en 2027. Foto: 123 RF

Los visitantes también pueden encontrar opciones para practicar deportes acuáticos, observar distintas especies de fauna y disfrutar de una variada oferta gastronómica, que complementa la experiencia de conocer este rincón del país.

Islas Galápagos, Ecuador

Este destino es ideal para tener una experiencia de avistamiento de fauna a otro nivel. Su extraordinaria diversidad de especies ha dado lugar al llamado “Big 15”, una lista que convierte cada visita en una oportunidad para observar y registrar diferentes animales.

El destino de Sudamérica que fue elegido como uno de los mejores del mundo para los viajeros de 50 años

Entre las especies que los viajeros pueden encontrar están los pingüinos, tortugas gigantes, piqueros de patas azules y rojas, cormoranes no voladores, halcones de Galápagos, iguanas de Santa Fe y piqueros de Nazca. También hacen parte de este grupo los flamencos, albatros, lobos marinos e iguanas terrestres de Galápagos.

Buenos Aires es considerada una de las ciudades más lindas de Suramérica. Foto: Getty Images

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, conocida como la París de Suramérica, es una ciudad dinámica, marcada por su vida cultural y por el tango, una expresión que forma parte de su identidad. Presenciar este baile en la capital argentina permite acercarse a una de sus tradiciones más reconocidas.

Más allá de los espectáculos dirigidos a turistas, los viajeros pueden acercarse a las milongas, espacios donde los habitantes de la ciudad se reúnen para bailar y compartir al ritmo del tango. Participar en una de estas jornadas permite conocer una faceta más auténtica de la cultura porteña y disfrutar aún más del viaje.