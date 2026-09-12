Muchos destinos colombianos se han colado en las listas de prestigiosas publicaciones internacionales que recomiendan visitarlos no solo por su belleza natural, sino también arquitectónica, cultural y gastronómica.

La playa colombiana reconocida entre las 50 mejores del mundo en 2026; queda a una hora de Santa Marta

En esa larga lista de posibilidades que tienen los viajeros para escoger se encuentra la isla de Providencia, un encantador destino ubicado al norte del país, que destaca no solo por su belleza natural, sino por su tranquilidad, sus playas y sus aguas cálidas.

Dada la diversidad de encantos que tiene este lugar para ofercerles a los turistas, la reconocida plataforma y guía de viajes ‘Lonely Planet’ lo incluyó entre los mejores destinos para visitar en el territorio nacional en 2026.

De acuerdo con la publicación, este es uno de los lugares más bellos del país, que destaca por sus playas, perfectas para postal, muchas de ellas casi desérticas, y con un ambiente relajado, aspectod que forman parte del encanto de este remoto “paraíso bañado por el sol”, como lo describe.

En Providencia uno de sus grandes atractivos son los arrecifes de coral. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asegura que en este lugar los buceadores pueden sumergirse en aguas cristalinas junto a enormes rayas, tortugas y tiburones de arrecife a lo largo de un tramo de 32 kilómetros de la tercera barrera de coral más grande del mundo.

Si la preferencia del viajero es mantenerse fuera del agua, encontrará hermosas playas con restaurantes ubicados muy cerca y una temperatura del agua de 25 grados centígrados, en promedio, perfecta para disfrutar de momentos únicos.

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¿Qué se puede hacer en providencia?

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, en Providencia hay varios planes y lugares para conocer. Por ejemplo, se puede ir al Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, donde se encuentra parte del arrecife de coral más extenso de Colombia y de la tercera barrera coralina más larga del mundo.

En este espacio natural también está Cayo Cangrejo o Crab Cay, un pequeño islote rodeado de aguas cristalinas que ofrece condiciones ideales para practicar snorkel y observar de cerca peces de diferentes colores.

Cayo Cangrejo, un destino para no perderse en un viaje a Providencia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Desde la parte más alta de este cayo, a unos 30 metros sobre el nivel del mar, se obtiene una panorámica privilegiada de las aguas de tonalidades azules y verdes que caracterizan al archipiélago.

Otra experiencia recomendada es recorrer el Mirador El Pico, la montaña más alta de Providencia, a la que se puede llegar mediante una caminata de trekking. El ascenso ofrece diferentes perspectivas de la isla y, una vez en la cima, permite disfrutar de amplias vistas del paisaje caribeño.

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El recorrido puede continuar hacia Santa Catalina, pequeña isla que se conecta con Providencia mediante el conocido Puente de los Enamorados. Esta estructura, construida en el siglo XIX, se ha convertido en uno de los lugares más representativos para quienes visitan este destino del Caribe colombiano.