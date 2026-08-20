Colombia cuenta con nueve playas con el sello internacional Bandera Azul, que reconoce los lugares marino-costeros del mundo que contribuyen positivamente al medioambiente, la cultura y el bienestar de los actores locales, entre otros aspectos.

Este distintivo, otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y renovado de manera anual, analiza criterios como calidad del agua, seguridad, servicios, gestión, educación e información ambiental.

Las playas colombianas que tienen actualmente este reconocimiento son las siguientes:

Johny Cay (San Andrés), Playa Azul (La Boquilla, Cartagena), Bello Horizonte (Zuana, Santa Marta), Playa El Morro (Tumaco), Playa Dorada (Buenaventura), Playa Blanca (Santa Marta), Playa Segunda Ensenada (Coveñas), Playa sector el Edén (Coveñas) y Playa Sector Palo Blanco (Tolú).

La ciudad colombiana reconocida por Lonely Planet como uno de los mejores 25 destinos en el mundo para viajar en 2026

Johnny Cay: Este pequeño islote, ubicado al nororiente del archipiélago de San Andrés, es un destino imperdible. Se encuentra a solo 15 minutos en lancha y ofrece un paisaje de ensueño, donde la arena blanca contrasta con el intenso azul del mar, según señala Colombia Travel.

Johnny Cay, San Andrés, una de las playas certificadas con Bandera Azul en Colombia. Foto: Getty Images

Playa Azul – La Boquilla: Ubicada en el corregimiento de La Boquilla, en el norte de Cartagena, esta playa ofrece hermosos paisajes. Los visitantes pueden disfrutar del sol bajo carpas y parasoles, además de practicar diferentes deportes náuticos.

Bello Horizonte: Para quienes buscan un ambiente más tranquilo, esta playa de Santa Marta es una excelente alternativa. Se caracteriza por ofrecer una experiencia más relajada y alejada del bullicio de otras zonas turísticas.

El Morro: Este destino de Tumaco, Nariño, combina aguas cálidas, brisa marina y una variada oferta de hoteles, bares y quioscos frente al mar. También es posible recorrer la costa y descubrir la diversidad de los ecosistemas marinos de la zona.

El Morro, Tumaco, una de las playas más bellas del Pacífico colombiano. Foto: YouTube @MANDELX

Playa Dorada : Ubicada en el sector de Punta San Pedro, en Buenaventura, esta playa se destaca por su bello entorno natural. Cuenta con opciones de alojamiento, como zonas de camping cubiertas y cabañas, además de restaurantes y espacios para practicar juegos de playa. Sus visitantes también pueden explorar los manglares y apreciar la selva que la rodea.

Segunda Ensenada: Ubicada en Coveñas, Sucre, esta playa entre las mejores del Caribe colombiano. Sus aguas y paisajes invitan a relajarse y disfrutar del sol, pero también ofrecen la posibilidad de practicar deportes acuáticos y realizar avistamiento de aves.

Playa Blanca: Situada cerca de El Rodadero, en Santa Marta, esta playa se caracteriza por su arena blanca y sus aguas de intenso color azul. Es un destino ideal para descansar, tomar el sol y disfrutar de actividades acuáticas como natación, kayak y snorkel.

La ciudad colombiana elegida como el mejor destino internacional por encima de capitales europeas

Playa sector El Edén: Reconocida por su belleza natural y su ambiente tranquilo, esta playa de Coveñas, Sucre, combina arena blanca, palmeras y las cálidas aguas del mar Caribe.

Playa sector Palo Blanco: Este destino de Tolú, Sucre, se destaca por sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo. Es una alternativa atractiva para quienes prefieren disfrutar del mar en un entorno más apacible y alejado de las zonas de mayor afluencia turística.