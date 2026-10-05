Anuncian estrategia para convertir a Colombia en potencia del turismo de salud, longevidad y bienestar

El Ministerio de Comercio anunció la puesta en marcha de una estrategia para fortalecer la oferta del país en relación con el turismo de salud, longevidad y bienestar, atraer pacientes y viajeros internacionales y posicionar a Colombia como un destino competitivo en este mercado.

La entidad señaló que, como primer paso, se instaló la Mesa Nacional de Turismo de Salud, Longevidad y Bienestar, que articula al sector público, la empresa privada, los gremios y la academia alrededor de una hoja de ruta común.

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“Colombia tiene todo para convertirse en una potencia mundial del turismo de salud, longevidad y bienestar. Tenemos talento médico, calidad humana, biodiversidad, destinos extraordinarios y una vocación de servicio que nos distingue. Queremos que el mundo vea a Colombia como un lugar para venir a cuidarse, recuperarse, vivir mejor y, al mismo tiempo, descubrir un país extraordinario. Esta apuesta significa más inversión, más empleo y nuevas oportunidades para nuestras regiones”, afirmó el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

La mesa tendrá como propósito identificar y eliminar barreras, “fortalecer la oferta nacional, articular a los actores del sector y potenciar la promoción de Colombia en los mercados internacionales, con el objetivo de aumentar la llegada de viajeros vinculados a servicios de salud, longevidad y bienestar”.

“La estrategia también permitirá identificar oportunidades de inversión y desarrollar una oferta más sofisticada que conecte servicios médicos y de bienestar con las fortalezas turísticas de las distintas regiones del país”, agregó el Ministerio.

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La regulación, habilitación, inspección y vigilancia de los prestadores de servicios de salud continuará bajo las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Fuerte incremento en el número de extranjeros que llegan al país por tratamientos médicos

En los últimos años, las cifras muestran un incremento de viajeros internacionales por motivos médicos. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, recogidas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en 2025 ingresaron al país 26.786 extranjeros no residentes por tratamientos médicos, un 18,4 % más que en 2024. La tendencia continúa en 2026: entre enero y agosto se registraron 21.034 visitantes, un crecimiento de un 17,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y agosto de 2026, Bogotá recibió 7.320 viajeros por tratamiento médico, equivalentes al 34,8 % del total; Cali, 5.889, con una participación del 28 %; y Medellín, 4.737, correspondiente al 22,5 %. Les siguieron Barranquilla, con 867 viajeros, y Cartagena, con 590. En conjunto, estas cinco ciudades concentraron el 92,2 % de los visitantes registrados por este motivo.

El impacto económico también resulta significativo. Según la Encuesta de Visitantes Internacionales del Dane, los viajeros que ingresan al país por motivos médicos realizan un gasto promedio superior a USD 3.200 por viaje, al demandar servicios de alojamiento, transporte, alimentación y actividades complementarias. Además, una parte de ellos viaja acompañada, ampliando el efecto sobre las economías de los destinos.