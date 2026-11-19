En el occidente del departamento de Antioquia se encuentra un destino que comparan con un pesebre y destaca por su variada oferta turística, en la que es muy relevante su riqueza natural.

El municipio de Antioquia que tiene un ‘pesebre escondido’ y atrae por sus bellos paisajes

Está ubicado a dos horas de Medellín y se ha consolidado como un pintoresco lugar cuyo casco urbano tiene una forma muy particular debido a que sus viviendas se extienden sobre una ladera.

La plataforma oficial de turismo Antioquia es Mágica indica que las fachadas de colores vivos le imprimen un ambiente alegre y particular a esta población, que también se distingue por sus atractivos naturales y sus celebraciones culturales.

Entre los lugares que merecen una visita está el parque principal, donde se encuentra la escultura del Cacique Buriticá, y la Iglesia de San Antonio, un templo que conserva características de la arquitectura colonial. Esta última es considerada un museo de arte y cuenta con la declaratoria de Patrimonio Arquitectónico, según el portal Puebliando por Antioquia.

Buriticá destaca por ser un pueblo atractivo para los amantes de la naturaleza. Foto: Getty Images

Atractivos naturales

Los paisajes que rodean el casco urbano también hacen parte de los encantos de este pintoresco municipio, que les ofrece a los viajeros una temperatura que varía entre 18 y 22 grados centígrados.

Uno de los lugares destacados es el cerro Cristo Rey, considerado el mirador natural del municipio. Su nombre se debe a la imagen de Jesús Resucitado que se encuentra en la cima, desde donde se obtiene una panorámica de buena parte de la población. Además de contemplar el paisaje, este sitio es frecuentado para actividades recreativas como elevar cometas.

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Otro escenario para conectar con la naturaleza es la Reserva Ecológica La Guarcana, localizada a 7,5 kilómetros del área urbana, en el corregimiento de Guarco. Debido a sus condiciones climáticas frescas, es un espacio propicio para realizar caminatas y descubrir la diversidad de especies de flora y fauna que habitan en la zona. El recorrido se realiza por un sendero ecológico que permite apreciar de cerca los paisajes y la riqueza natural de este sector.

Así es un destino para visitar a dos horas de Medellín. Foto: Crédito: Puebliando por Antioquia / API

También está el Alto del Corcho, que se encuentra a unos dos kilómetros desde la zona urbana del municipio, en la vereda que lleva su mismo nombre. Este escenario es de gran relevancia y, en el sendero hasta el alto, es posible apreciar diversidad de especies y, al llegar a la cima, los viajeros se encuentran con una hermosa vista del río Cauca.

Un poco de historia

La historia de Buriticá se remonta a la época prehispánica, cuando su territorio estaba habitado por comunidades indígenas Nutabes y Tahamíes. Según el portal Corregimientos de Antioquia, el nombre del municipio hace honor al cacique Buriticá, protagonista de una historia que marcó la memoria de esta población.

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En 1538, el conquistador español Juan Badillo llegó a la zona atraído por las riquezas de oro que poseía el cacique, quien fue capturado y obligado a revelar dónde se encontraban los tesoros. Ante esta situación, Buriticá intentó quitarse la vida lanzándose desde un peñasco, pero sobrevivió y posteriormente fue condenado a morir en la hoguera por los españoles.