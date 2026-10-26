El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están integrados en nueve subregiones.

Uno de ellos es Santa Bárbara, ubicado a 53 kilómetros de Medellín y conocido como la ‘cuna de la cordialidad’ o el ‘balcón de los bellos paisajes’.

El portal de turismo Antioquia Travel señala que, gracias a su ubicación al borde de la cordillera, se pueden realizar deportes extremos y de aventura, como el parapente.

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Historia

El territorio donde se ubica el municipio fue descubierto por Hernán Rodríguez de Souza, en desarrollo de la primera expedición del capitán Jorge Robledo Ortiz.

“Su fundación y primer asentamiento se dieron en 1733, en el paraje Sitio Viejo, conocido actualmente como el corregimiento de Damasco. Luego, en 1816, la población se trasladó al lugar conocido como Alto de Cienegueta. En este mismo sitio, en 1822, se erigió como municipio y distrito parroquial”, afirma la Gobernación de Antioquia.

Según señala el portal Corregimientos de Antioquia, el nombre del municipio se da en honor a Santa Bárbara, invocada en las tormentas para prevenir los rayos.

Atractivos

Antioquia Travel destaca los principales sitios de interés de la población. El primero de ellos es la iglesia parroquial de Santa Bárbara. “Se localiza en el parque principal del municipio. Esta maravillosa obra arquitectónica de estilo gótico alberga en su interior los espacios y alegorías más importantes de la cultura católica”, subraya.

Otro lugar relevante es el río Buey, el cual se manifiesta en mayor medida en el oriente antioqueño. Sin embargo, una parte de su recorrido por Santa Bárbara brinda experiencias de turismo ecológico y de aventura.

Un tercer sitio destacado es el corregimiento de Damasco, llamado el “pesebre escondido de Antioquia”, que se encuentra a 18 km de la cabecera municipal.

Damasco es un pequeño corregimiento del municipio de Santa Bárbara, en Antioquia. Foto: Tomada: redes sociales Gobernación de Antioquia

Es llamado de esta manera por arquitectura que tiene como referencia la colonización antioqueña, además de sus calles empedradas y sus lindos paisajes, según destaca la Gobernación de Antioquia.

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Damasco fue el lugar donde se dio la fundación del municipio, que entonces era llamado Sitio Viejo. Allí se registró el primer asentamiento y se erigió la primera parroquia en 1773.

“En el año 1816 los pobladores de Sitio Viejo solicitaron su traslado al Alto de Cienegueta, aduciendo razones de salud, y el 18 de octubre de dicho año se efectuó el traslado al sitio donde está ubicada actualmente la cabecera municipal”, agrega la Gobernación.

Con el tiempo, Damasco se ha transformado en un destino ideal para visitar, ofreciendo un ambiente apacible y agradable, con temperaturas que varían entre los 18 y 24 grados centígrados, y una población aproximada de 2.500 habitantes.