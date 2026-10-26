Cundinamarca es un buen destino para visitar, pues les ofrece a los viajeros diversidad de paisajes, pueblos y experiencias que pueden disfrutarse muy cerca de Bogotá.

El municipio de Cundinamarca donde el fiambre y los postres son una delicia, un destino con tradición

En este territorio los viajeros se encuentran desde municipios de clima cálido hasta territorios montañosos, cascadas, lagunas y senderos naturales que son tesoros por descubrir.

Uno de esos destinos que vale la pena conocer se encuentra a menos de cuatro horas de Bogotá. Se trata de Chaguaní, un municipio que encanta con sus bellos paisajes y la posibilidad de realizar muchas actividades al aire libre.

Se le conoce como ‘la cuna de la palma de cera’ y sobresale por sus escenarios naturales, sus montañas y el arraigo de sus costumbres campesinas. La pataforma Detour, de la Gobernación de Cundinamarca, indica que entre los lugares que vale la pena conocer están los terrenos donde crece la palma de cera, una reserva que se encuentra a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Chaguaní tiene varios encantos para los viajeros. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Este lugar tiene una gran relevancia debido al importante número de ejemplares de esta palma, pero también porque es un escenario perfecto para el avistamiento de aves.

Así mismo, está el Santuario del Señor de la Salud, la Capilla de San Antonio y la Cascada Los Chorros, atractivos que resultan llamativos y que son perfectos para realizar caminatas, disfrutar del agroturismo y apreciar la biodiversidad del municipio.

El rincón de Cundinamarca donde el cordero asado y la picada campesina deleitan a los viajeros, ideal para el ecoturismo

Según la Alcaldía, otro lugar de interés es la quebrada Malos pasos, en donde en tiempo de vacaciones es común ver a familias visitantes y propias del municipio disfrutar del típico paseo de olla a las orillas de esta corriente de agua.

Una opción más para visitar es la Quebrada Vieja-Pozo Azul, donde los viajeros pueden disfrutar de un balneario ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano, a 886 metros sobre el nivel del mar.

Quebrada Malos Pasos, pozo La Pichola. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaguaní en Cundinamarca

Grandes fortalezas gastronómicas

La visita también permite descubrir los sabores de la cocina tradicional, con preparaciones como la lechona, el tamal, el piquete y la gallina criolla. A ello se suman las artesanías elaboradas con materiales como fique, palma y madera, que reflejan las habilidades de sus habitantes.

La identidad local también se expresa en celebraciones como el Reinado de la Simpatía y el Festival del Soltero, eventos que reúnen a la comunidad y permiten a los visitantes acercarse a sus tradiciones y a la hospitalidad de la región.

El cálido municipio de Cundinamarca, donde la gallina criolla es una delicia, un destino ideal para disfrutar de la naturaleza

De otro lado, esta población es conocida como ‘la tierra de Cupido’ y allí se celebra cada año el Festival del Soltero. Este encuentro destaca por su variedad de actividades culturales como desfiles de solteros y solteras, copa relámpago de la soltería y encuentro departamental de la cultura. Durante el mismo, los hombres y mujeres son solteros por decreto.