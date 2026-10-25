Valledupar alista un nuevo plan para quienes disfrutan de la buena mesa y la música vallenata.

En noviembre, la capital del Cesar tendrá la primera edición de La Tierrita: Un Valle de Sabores, un festival que reunirá gastronomía, cultura y emprendimientos locales en un mismo escenario.

La iniciativa busca mostrar otra faceta del territorio: la riqueza de sus sabores, las tradiciones que pasan de generación en generación y el trabajo de los negocios que mantienen viva su identidad culinaria.

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Tres días para disfrutar de la cocina regional

El encuentro se realizará del 14 al 16 de noviembre de 2026 en el Centro Recreacional La Pedregosa, en Valledupar.

La primera edición contará con la participación de 53 negocios, entre restaurantes, reposterías y emprendimientos gastronómicos.

La variedad de participantes será uno de los principales atractivos de la cita, que busca dar visibilidad a las propuestas culinarias de la región y acercarlas tanto a los habitantes de la ciudad como a quienes llegan en busca de nuevas experiencias turísticas.

Más que una muestra de platos, el festival propone un recorrido por los sabores que hacen parte de la identidad del Cesar y por las historias de quienes han convertido la cocina en su oficio y fuente de sustento.

Valledupar busca posicionarse como destino gastronómico con #LaTierrita, un Valle de Sabores. La iniciativa rescata recetas tradicionales, exalta la identidad cultural, impulsa a productores locales y convierte la riqueza culinaria del Cesar en una oportunidad para atraer visitantes y fortalecer la economía. — TUPERFIL.NET (@TuperfilNet) October 23, 2026

La cultura vallenata también será protagonista

La gastronomía compartirá escenario con la música y otras expresiones culturales de la región. De esta manera, los asistentes podrán acercarse a las tradiciones locales en una experiencia que conecta la cocina con la identidad vallenata.

La propuesta también busca fortalecer el vínculo entre generaciones y dar mayor reconocimiento a las costumbres que forman parte de la memoria de Valledupar.

La Tierrita: Un Valle de Sabores en Valledupar Foto: X @TuperfilNet

Una apuesta por el turismo

La iniciativa es impulsada por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), capítulo Cesar, junto con la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar).

Además de promover la cocina regional, el festival pretende abrir oportunidades de visibilidad para restaurantes y emprendimientos, así como ampliar la oferta de experiencias para los viajeros que visitan la capital cesarense.

Este evento tradicional también representa una oportunidad para que los visitantes descubran la riqueza cultural de Valledupar desde su gastronomía.

A través de los platos, las propuestas de los emprendedores y las expresiones musicales, el encuentro busca poner en valor las tradiciones del Cesar y fortalecer el reconocimiento de la cocina regional como parte de la identidad del destino turístico.

Con esta primera edición, Valledupar busca mostrar que su atractivo cultural no se limita al vallenato: también está presente en sus recetas, sus negocios locales y las tradiciones que se mantienen vivas alrededor de la mesa.