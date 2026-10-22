Diez meses después de que aceptara públicamente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 38 personas, este jueves 22 de octubre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a seis años y tres meses de prisión al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez.

El excomandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, manifestó ante el tribunal que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.

Pese a que durante las primeras audiencias de reconocimiento el oficial en retiro se había declarado inocente, en la etapa final decidió aceptar los cargos.

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“El reconocimiento tardío de Figueroa y sus aportes a la verdad son garantías para el derecho a la reparación de las víctimas, en el marco de este juicio que inició por la vía adversarial y culminó en el proceso dialógico restaurativo”, señaló la JEP en un comunicado en el que informó la sentencia.

En el fallo se incorporan once obligaciones restaurativas, entre ellas, dignificar públicamente el buen nombre de las víctimas, aportar información para la búsqueda de personas desaparecidas y realizar acciones de memoria en los territorios afectados. Estas medidas incluyen reparaciones simbólicas.

Igualmente, se fijaron obligaciones a las entidades estatales para avanzar en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, facilitar el acceso a la reparación material, revocar las condecoraciones otorgadas al compareciente por resultados operacionales y realizar un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.

“En este proceso ante la JEP no basta con reconocer responsabilidad, es necesario decir la verdad y pedir perdón ante las víctimas en audiencia restaurativa, tal como lo hizo el compareciente en la audiencia del 27 y 28 de agosto”, indicó el alto tribunal.

Falsos positivos: coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de La Popa, aceptó cargos ante la JEP. Foto: JEP

Con este fallo ya son cinco las sentencias emitidas por al JEP dentro de los macrocasos y hace parte de las 3.618 decisiones con efectos de sentencia emitidas por la Jurisdicción. Es, además, la segunda sanción alternativa impuesta tras un proceso de reconocimiento tardío de un máximo responsable.

El oficial en retiro cumplirá su sentencia en un sitio de reclusión especial para los integrantes de la Fuerza Pública.