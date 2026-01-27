Judicial

Falsos positivos: coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de La Popa, aceptó cargos ante la JEP

El oficial en retiro aseguró que incurrió en omisiones que permitieron que se registraran estas ejecuciones extrajudiciales.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:58 p. m.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de La Popa, aceptó cargos ante la JEP. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En la mañana de este martes, 27 de enero, tras la pregunta del magistrado Raúl Sánchez, el excomandante del Batallón de Infantería La Popa, coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, aceptó su responsabilidad por los casos de falsos positivos por los que fue acusado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El oficial en retiro, quien estuvo acompañado de su abogada de confianza, aseveró que incurrió en omisiones que permitieron que sus subalternos realizaran y registraran ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2004 y julio de 2005.

“Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles; que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar y del derecho internacional de los conflictos armados, todas esas operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, aseveró.

Otro lío para el general Juan Miguel Huertas: el cobro de una millonaria indemnización por un falso positivo

De esta forma, el coronel en retiro aceptó su responsabilidad en los 38 casos de ejecuciones extrajudiciales por los cuales había sido imputado como máximo responsable por parte de la justicia transicional.

Bogotá

Con poderoso fármaco de uso veterinario habría drogado y robado a joven de 18 años en inmediaciones de la zona T: esta es la historia

Cali

Accidente en la vía a Popayán-Cali deja varios muertos y heridos: estas serían las causas

Nación

Investigan campañas de desinformación que rodean contratos estratégicos de inteligencia y defensa del Estado

Barranquilla

Máxima alerta: desabastecimiento en banco de sangre ‘ad portas’ del Carnaval de Barranquilla

Nación

“Falsa motivación”: duro reclamo a Luz Adriana Camargo por resolución que afectó investigación relacionada con el caso Uribe

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Nación

Recusación tiene en jaque a magistrado clave para debatir la emergencia económica en medio de serias diferencias en la Corte

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Nación

Falsos positivos: comienza el juicio en la JEP contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa

Nación

Contraloría advierte que Farc no ha entregado todos los bienes pactados en el acuerdo de paz: incluso dieron dólares falsos

En su intervención, que se extendió por cerca de cinco minutos, el excomandante del Batallón de Infantería aseveró que, pese a lo que estaba ocurriendo, se presentó una grave negligencia por parte de las autoridades judiciales.

“También acepto la omisión de aquellos superiores subalternos, la omisión de instituciones como la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación en Valledupar, el Departamento de Policía del Cesar, así como de jueces, fiscales y asesores jurídicos, por su negligencia y omisión, que no me permitieron, como comandante en su momento, identificar irregularidades, potenciales irregularidades o acciones criminales que mis subalternos estaban cometiendo”, indicó.

Esto llevó a que no pudiera ejercer acciones disciplinarias e imponer “acciones ejemplares para que este tipo de acciones no se llevaran en un futuro”.

Falsos positivos: coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de La Popa, aceptó cargos ante la JEP. Foto: JEP

Omisión de sus superiores

El coronel en retiro precisó que los constantes avisos a sus superiores sobre la presentación de civiles como integrantes de grupos subversivos abatidos en combate nunca tuvieron eco y jamás recibió respaldo.

Acepto la omisión que tuvo el general, en su momento brigadier general Castellanos, sobre los hechos del 30 de junio de 2004, cuando le pedí que me apoyara para que los comandantes de esas unidades fueran investigados y él me negó esa oportunidad; no me respaldó y hubiera sido una acción ejemplar para que, en su momento, otros oficiales, soldados o suboficiales se abstuvieran de cometer acciones criminales”, señaló.

“Acepto la omisión del general Carreño, a quien en su momento denuncié por las posibles nóminas paralelas de miembros de diferentes organizaciones, así como de integrantes de unidades militares y de la Policía Nacional del Cesar, que se encontraban recibiendo dineros ilícitos de organizaciones del grupo paramilitar de los Héroes del Cesar, especialmente de alias 39, quienes les entregaban mensualmente estos recursos”, recalcó el coronel Figueroa.

Las reveladoras denuncias que alertan de posibles falsos positivos del Ejército y la Armada en varias regiones del país

En otro de los apartes de su intervención indicó que sospechó de nexos entre militares y los grupos de autodefensa que delinquían en la zona.

“También acepto la omisión del general Castellanos y de muchos superiores, como en el caso del coronel Hernán Giraldo Restrepo, quienes posiblemente en su momento tenían conocimiento de irregularidades y nunca me advirtieron. Asimismo, acepto la omisión de mis asesores de la Plana Mayor, quienes tenían la obligación de acompañarme en el ejercicio del mando y nunca me advirtieron sobre posibles o potenciales riesgos”, concluyó.

