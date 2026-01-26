Judicial

Falsos positivos: comienza el juicio en la JEP contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa

En la acusación se menciona su presunta participación en 38 ejecuciones extrajudiciales cuando hacía parte del Batallón de Artillería de La Popa.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 10:18 p. m.
Víctimas reconocidas de ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe.
Para este martes 27 de enero quedó programado el inicio del juicio en contra del coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, en el marco del caso 03, que hace referencia a los ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

En la acusación que será presentada, se señala que el oficial en retiro habría participado y tenido conocimiento de la ejecución extrajudicial de civiles ajenos al conflicto armado. Todo esto cuando hizo parte del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, reemplazando al coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien recientemente fue condenado a 20 años de prisión por estos mismos hechos.

Para la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, el coronel Figueroa Suárez incurrió en 38 ejecuciones extrajudiciales, “de las cuales 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve, de tortura”.

El oficial en retiro fue vinculado al subcaso Costa Caribe, señalado de presuntamente participar en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, ocurridas cuando fue comandante del Batallón La Popa, entre enero de 2004 y julio de 2005.

El coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.
La UIA indicó que, teniendo en cuenta varias pruebas testimoniales, el coronel Figueroa Suárez “conocía lo que estaba ocurriendo y no ejerció el debido control sobre sus subordinados, quienes habrían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

En la acusación se advierte que la mayoría de los subversivos abatidos en combate por el Batallón que comandaba en realidad no hacían parte del conflicto armado, sino que se trataba de campesinos o integrantes de comunidades indígenas que se encontraban en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con el escrito de acusación de la UIA, existen elementos que indican que las víctimas “al menos una tenía discapacidad mental”.

Informes documentales citados indican que muchos casos registrados se presentaron “fuera del área de jurisdicción del Batallón La Popa, desde donde habría trasladado a víctimas reclutadas de distintos puntos de la Costa Caribe. Asimismo, durante ese periodo se registraron prácticas de estigmatización por parte de integrantes de esa unidad contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo”.

Coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la JEP.
La etapa de juicio se realiza después de que el coronel Figueroa Suárez no aceptara su responsabilidad en los hechos investigados. En la audiencia que se celebrará este martes, el oficial en retiro tiene la última oportunidad para manifestar si acepta o no los cargos.

El pasado 19 de diciembre, la JEP condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien, tras no reconocer responsabilidad, fue hallado culpable por 35 hechos que dejaron 72 víctimas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

