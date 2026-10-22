La desaparición de dos adolescentes, de 13 años, mantiene en angustia a sus familias en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Los allegados de las menores llegaron al Colegio Distrital Jairo Aníbal Niño para exigir respuestas, en medio de una búsqueda que, según los reportes difundidos, comenzó el pasado 16 de octubre.

¿Quiénes son las menores reportadas como desaparecidas?

Desde el momento de la desaparición de las dos menores, sus familiares han solicitado la ayuda ciudadana y de las autoridades correspondientes para dar con el paradero de las niñas.

De acuerdo a la información suministrada, se trata de Nicol Dayana Trejos Pérez y Luz Maileth Urueña Sánchez, identificadas como estudiantes del Colegio Distrital Jairo Aníbal Niño.

Las dos fueron vistas por última vez el viernes 16 de octubre en Bogotá, cuando ingresaron al plantel educativo.

Según testimonios de los padres, un joven que se presentó como hermano de ellas sacó a las niñas del colegio, el mismo día, en diferente hora.

La Policía, en comunicación con SEMANA, ha dicho que ya se ha activado el mecanismo de búsqueda urgente y, a través de la alerta rosa, están en la búsqueda de las dos menores.

Menores desaparecidas en colegio en Kennedy. Las fotos de las menores se publican en cumplimiento de la función social de los medios de visualizar la información para encontrarlas Foto: Redes sociales X @RocioDussanPer

El plantón en el colegio

La situación motivó un plantón, hoy 22 de octubre, en el plantel educativo y la intervención de funcionarios del distrito para manejar un momento de tensión entre algunos padres de familia y docentes.

Durante la jornada se presentó un momento de tensión entre algunos padres de familia y docentes dentro de la institución.

El equipo de Diálogo Social, en coordinación con gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, intervino para evitar que la situación escalara.

Padres piden ayuda para encontrar a sus hijas desaparecidas. Las fotos de las menores se publican en cumplimiento de la función social de los medios de visualizar la información para encontrarlas. Foto: Captura de pantalla video X @NoticiasRCN

La entidad también indicó que se brindaron recomendaciones para procurar la continuidad de las actividades académicas.

Además, se estableció contacto con un delegado de Bienestar Escolar, quien informó sobre una posible reunión con los padres hacia las 11:00 a. m., y con el cuadrante de la Policía para reportar la manifestación.

Mientras sus familias continúan pidiendo ayuda para encontrarlas, aún falta esclarecer qué ocurrió con las dos adolescentes y dónde se encuentran.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias de la desaparición y verificar la información que ha circulado sobre el caso.

Entretanto, cualquier dato que permita dar con su paradero puede ser reportado a la Policía a través de la línea de emergencias 123.