Pruebas Saber Pro: esto es lo que debe tener en cuenta para la jornada de este 18 de octubre

El próximo domingo 18 de octubre será una fecha importante para miles de estudiantes universitarios y de programas técnicos y tecnológicos en Colombia. Según las cifras del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), un total de 180.929 personas fueron convocadas para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026. Para atender a los participantes, se habilitaron 341 lugares de aplicación en distintas regiones del país.

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La jornada se realizará después de un ajuste en el cronograma. Inicialmente, los exámenes estaban programados para el 6 de septiembre; sin embargo, la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto obligó a modificar la fecha, ante las afectaciones que incidieron en las condiciones previstas para desarrollar las evaluaciones. Con el aplazamiento se busca facilitar una aplicación organizada y segura.

Qué deben verificar los estudiantes antes del examen

Para evitar inconvenientes el día de la prueba, los inscritos deben revisar con anticipación la citación publicada por el Icfes y confirmar tanto la dirección del lugar asignado como las instrucciones para ingresar. Organizar el recorrido y calcular el tiempo de desplazamiento también puede ayudar a prevenir retrasos.

Consultar la información oficial es fundamental, pues allí se encuentran las indicaciones que deben seguir los participantes para cumplir con la jornada.

“Los certificados digitales de asistencia podrán consultarse a partir del 9 de noviembre de 2026. Los resultados individuales estarán disponibles desde el 19 de febrero de 2027 en el portal oficial del Icfes”, se lee en el portal del Ministerio de Educación.

Diferencias entre Saber Pro y Saber TyT

Las dos pruebas están diseñadas para evaluar las competencias adquiridas durante la educación superior, aunque están dirigidas a poblaciones distintas. Saber Pro está destinada a estudiantes que están próximos a finalizar una carrera universitaria profesional, mientras que Saber TyT se aplica a quienes adelantan programas técnicos profesionales o tecnológicos.

En Saber Pro se examinan habilidades generales como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. A estas áreas se suman componentes específicos, de acuerdo con el campo de formación de los evaluados.

Puntos a tener en cuenta