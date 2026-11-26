El modelo Proyecto de Vida, de Alianza Educativa, fue incluido en la HundrED Global Collection 2027. En los 11 colegios de Alianza Educativa, 9 de cada 10 egresados ingresan a educación posmedia y 7 a educación superior; esto en comparación con 4 de 10 estudiantes que transitan a educación superior a nivel nacional.

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La colección reúne cada año las 100 innovaciones educativas de mayor impacto y potencial de escalabilidad, y se presentó en Madrid (España), en el HundrED Innovation Summit. La selección se hizo entre más de 800 postulaciones de todo el mundo. Más de 250 integrantes de la HundrED Academy hicieron 3.590 evaluaciones, que luego revisó el equipo de investigación de HundrED para valorar escalabilidad, innovación e impacto en el aula.

Al respecto, Charlotte Greniez, Directora de Desarrollo Socioemocional y Bienestar de Alianza Educativa afirmó: “Este reconocimiento de HundrED a nuestra iniciativa Proyecto de Vida demuestra la relevancia de trascender una orientación socio ocupacional tradicional e informativa sobre el mundo de la formación y del trabajo después del colegio, para promover en los jóvenes las competencias necesarias que les permitan plantearse metas, perseverar y tomar decisiones responsables frente a su futuro, con propósito y de acuerdo con sus expectativas.

Asimismo, evidencia que herramientas personalizadas —como el acompañamiento de mentores en el Plan ABC de cada estudiante y el uso de tecnología para hacer seguimiento a sus trayectorias educativas— son fundamentales para guiarlos hacia tránsitos y trayectorias más coherentes con su bienestar y percepción de éxito”.

El modelo Proyecto de Vida, de Alianza Educativa, Foto: Cortesía

A su vez, Diana Basto Castro, directora general de Alianza Educativa, destacó: “La construcción del proyecto de vida desde la media es fundamental para orientar el tránsito a la educación superior y a la postmedia. En Alianza tenemos una estrategia holística: orientación socio-ocupacional, articulación con el SENA, plan ABC en el que nuestros estudiantes identifican opciones y rutas de salida luego del colegio y plan mentor para acompañarlos en la toma de decisiones.

Esta estrategia de proyecto de vida es lo que nos permite tener una tasa de tránsito a educación superior cercana al 70 % y una de posmedia superior al 85 %. Nuestros estudiantes pueden pensar en un futuro después del colegio porque han recibido las mejores bases y tienen los aprendizajes para lograrlo. Que Hundred nos haya reconocido dentro de cientos de experiencias del mundo, es un honor y da cuenta de una apuesta articulada e intencionada para que todos nuestros estudiantes aprendan y tengan un proyecto de vida que los impulse”.

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Uno de los motores fundamentales del modelo Proyecto de Vida son las historias de los egresados quienes evidencian en su trayectoria que sí es posible con una ruta de acompañamiento sólida construir un proyecto de vida propio con múltiples oportunidades.

Michael Ramírez, quien es ingeniero biomédico y candidato doctoral en la Universidad Master de Canadá, egresado del colegio Jaime Garzón IED de Alianza Educativa, comparte el impacto del modelo en su vida: “Para mi familia fue muy importante mi experiencia en el colegio porque soy el hijo mayor, y mi familia viene del campo entonces fui de los primeros profesionales. Empecé a conocer las oportunidades que tenían las universidades, el SENA, las posibilidades de ir más allá del bachillerato, en el Plan Padrino. Mi padrino era un profesor de filosofía, quien me decía: lea, estudie, venga miramos universidades y posibilidades. Aprendí a no preocuparme tanto por el dinero sino a buscar las soluciones y oportunidades”.

Cómo funciona Proyecto de Vida

Proyecto de Vida nació en 2021, cuando los colegios de la red unificaron sus prácticas de orientación. El modelo se apoya en el equipo escolar y las familias, y acompaña a los estudiantes antes, durante y después del grado 11.

En noveno, los estudiantes exploran sus intereses y conocen opciones técnicas, tecnológicas y universitarias. En décimo, con el Plan ABC, comparan alternativas, revisan requisitos y definen rutas concretas. En once, con el Plan Padrino, cada estudiante tiene un docente o directivo que lo acompaña en sus postulaciones y decisiones. Después del grado, la Red de Egresados mantiene el contacto y vincula a los egresados como mentores de las nuevas cohortes. “Para construir un proyecto de vida, la gran mayoría de las veces uno solo necesita que se le abra una puerta: en una universidad, en una beca, en un trabajo”, afirmó Julián López Murcia, mentor de Proyecto de Vida.

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Cada año, el modelo llega a cerca de 3.000 estudiantes de educación media. En 2026, Alianza Educativa lanzó Trayectorias, una plataforma digital de seguimiento socio-ocupacional que hoy tiene más de 2.000 estudiantes activos. En 2022, su programa Navegar Seguro apareció en el reporte Spotlight: Social & Emotional Learning, de HundrED y la Fundación LEGO.