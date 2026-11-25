Hay conversaciones que preferimos aplazar porque nos confrontan con realidades que parecen lejanas, pero que inevitablemente llegarán. Una de ellas es hablar del envejecimiento de nuestros padres y de lo que sucede cuando quienes nos cuidaron comienzan a necesitar que cuidemos de ellos.

La vejez de los padres suele traer consigo mucho más que cambios físicos, enfermedades o dependencia. También puede poner en evidencia una realidad de la que poco hablamos: la soledad de quien asume el cuidado y la distancia de quienes, por distintas razones, se desentienden de esa responsabilidad. Es entonces cuando los vínculos entre hermanos se ponen a prueba y cuando el amor familiar debe enfrentarse a una de sus responsabilidades más complejas.

El niño que llega al jardín no llega solo

Hoy, como madre de niños pequeños, me descubro observando a mis abuelos, quienes atraviesan una etapa de dependencia y encuentran en mi madre a su principal cuidadora. Verla asumir ese papel me ha llevado a pensar en una realidad que, aunque todavía parece distante, está mucho más cerca de lo que imaginamos: en unos años seremos nosotros quienes tendremos que cuidar de nuestros padres y, quizás, nuestros hijos también tendrán que cuidar de nosotros.

Es un ciclo de la vida en el que pocas veces nos detenemos a pensar. Mientras criamos a nuestros hijos, trabajamos, construimos patrimonio, pagamos obligaciones y tratamos de responder a las exigencias de la adultez, nuestros padres también envejecen. El tiempo avanza para todos, aunque nuestras agendas parezcan no dejar espacio para reconocerlo.

Y es precisamente en ese momento cuando aparece uno de los mayores desafíos: asumir el cuidado de nuestros padres sin que necesariamente tengamos la vida resuelta. Podemos tener hijos que todavía dependen económicamente de nosotros, compromisos laborales, deudas, responsabilidades de pareja y sueños que aún estamos intentando cumplir. Cuidar, entonces, no siempre significa disponer de tiempo, dinero y energía ilimitados. Muchas veces significa reorganizar la propia vida para sostener a quienes alguna vez sostuvieron la nuestra.

Pero ¿qué sucede cuando esa responsabilidad recae principalmente sobre uno de los hijos? ¿Qué pasa cuando los demás hermanos se convierten en espectadores, cuando las llamadas para preguntar cómo están los padres reemplazan la presencia o cuando las conversaciones familiares terminan convirtiéndose en una competencia por determinar quién hace más, quién aporta más dinero o quién tiene menos disponibilidad?

El cuidado no debería convertirse en una contabilidad de sacrificios ni en una competencia entre hermanos. Tampoco debería recaer, de manera tácita, sobre el hijo que vive más cerca, el que no tiene hijos, el que parece tener más tiempo o, simplemente, el que no fue capaz de decir que no.

Quien cuida también se cansa, también tiene responsabilidades, también necesita ser cuidado. Y quizás una de las mayores injusticias de esta etapa sea dar por sentado que quien asumió el compromiso puede con todo. La corresponsabilidad no significa que todos deban cuidar físicamente todos los días, pero sí que cada uno debe encontrar una manera real de contribuir. A veces se manifiesta en un aporte económico que alivie efectivamente la carga de quien cuida, en relevarlo durante unas horas, acompañar a los padres a una cita médica, gestionar un trámite o, sencillamente, preguntar al cuidador cómo está y qué necesita.

Esta experiencia también me lleva a pensar en nuestra propia vejez. Como padres, deberíamos empezar a prepararnos para esa etapa, no solo desde lo económico, sino desde la conciencia de que envejecer es inevitable y de que nuestra autonomía puede cambiar. Prepararnos significa construir relaciones sanas, planear, hablar de nuestras expectativas y procurar no convertir a nuestros hijos en los únicos responsables de nuestro bienestar futuro.

María del Mar Torres: la madre que convirtió el amor por sus hijos en un jardín infantil

Como hijos, por otra parte, necesitamos comprender que el amor hacia nuestros padres también se expresa cuando sus fuerzas disminuyen y sus necesidades aumentan. No se trata de devolverles exactamente lo que hicieron por nosotros, porque el amor de los padres no es una deuda que se paga. Se trata de reconocer su historia, su entrega y el lugar que ocupan en nuestra vida.

Quizás nunca podremos compensar todas las noches sin dormir, los esfuerzos económicos, las renuncias y los sacrificios que hicieron para vernos crecer, pero sí podemos procurar que sus últimos años no estén marcados por el abandono, la indiferencia o la sensación de convertirse en una carga.

La vejez de nuestros padres no debería ser el momento en que descubramos qué tan unidos estamos como hermanos, sino una oportunidad para demostrarlo. Y, si las relaciones familiares no permiten esa unión, al menos deberíamos ser capaces de asumir equitativamente una responsabilidad que es común, no desde el “me toca”, sino desde el deber moral que nos corresponde a todos. Porque algún día nuestros hijos también estarán observando cómo cuidamos a quienes nos cuidaron. Y, sin proponérnoslo, estaremos enseñándoles qué significa amar cuando la vida deja de ser cómoda.

Al final, todos estamos envejeciendo. La pregunta no es si llegará el momento de cuidar, sino qué clase de familia queremos ser cuando llegue.

María del Mar Torres Triana, gerente y propietaria Dreams Kindergarten Cedritos