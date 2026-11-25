Hemos invertido en tecnología, metodologías de innovación y espacios diseñados para facilitar el trabajo en equipo. Sin embargo, seguimos buscando respuestas en los mismos entornos y a través de dinámicas similares. ¿Y si para encontrar nuevas ideas también necesitáramos cambiar el escenario?

Liderar desde el amor

En las empresas solemos asociar la creatividad con una lluvia de ideas, una reunión o una conversación alrededor de una presentación. Pero para pensar diferente también debemos exponernos a experiencias distintas, cuestionar nuestras costumbres y permitirnos observar el mundo desde otras perspectivas.

La ciencia nos da algunas pistas. En noviembre de 2024, la revista Scientific Reports publicó un ensayo controlado aleatorizado con 92 participantes que comparó los efectos de una caminata de 40 minutos en un entorno natural con otra en un entorno urbano. Aunque ambos grupos experimentaron mejoras en su estado de ánimo, quienes caminaron en la naturaleza reportaron un aumento significativamente mayor de emociones positivas. Además, los registros cerebrales mostraron menores señales de demanda de atención ejecutiva después de la caminata en la naturaleza.

Y eso no es todo. Un metaanálisis publicado en 2025 en el Journal of Environmental Psychology, que reunió 80 estudios y cerca de 6.363 participantes, encontró beneficios modestos de la exposición a entornos naturales en capacidades como la memoria de trabajo y el control de la atención. Los resultados no demuestran que la naturaleza aumenta directamente la creatividad, pero sí muestran que el entorno puede influir en algunas de las capacidades mentales que utilizamos para procesar información y abordar problemas.

Desde mi experiencia en la dirección de negocios, he aprendido que resolver un problema no siempre consiste en analizarlo durante más tiempo. A veces necesitamos tomar distancia, cuestionar lo que damos por sentado y observar una situación desde otro ángulo. Esa posibilidad de cambiar de perspectiva es especialmente valiosa en un entorno empresarial donde los desafíos requieren respuestas cada vez menos convencionales.

Por eso me parece importante que dejemos de entender los espacios exteriores como lugares destinados exclusivamente al descanso o al entretenimiento. Una conversación caminando, una reunión en un espacio abierto o una pausa en un entorno natural pueden ofrecernos una experiencia distinta a la que tenemos habitualmente en una oficina.

No se trata de reemplazar las reuniones ni de pensar que la naturaleza tiene todas las respuestas. Se trata de reconocer que las buenas ideas también necesitan condiciones para surgir y que permanecer siempre en los mismos espacios puede limitar las experiencias desde las cuales interpretamos el mundo.

Tampoco necesitamos organizar un viaje para empezar. Muchas veces tenemos parques, senderos y espacios naturales cerca, pero los dejamos fuera de nuestra agenda porque no los consideramos una prioridad. Hemos aprendido a programar reuniones con anticipación, pero pocas veces reservamos tiempo para explorar aquello que tenemos alrededor.

Creo que las empresas y quienes tenemos responsabilidades de liderazgo podemos empezar por cuestionar esa dinámica. ¿Por qué no incorporar más encuentros fuera de las oficinas? ¿Por qué no darles a los equipos la oportunidad de conversar y pensar en escenarios diferentes? ¿Por qué seguimos considerando que cambiar de entorno es perder tiempo?

Las mejores ideas no siempre aparecen cuando todos estamos sentados alrededor de una mesa. Algunas necesitan una conversación diferente, una experiencia nueva o simplemente la oportunidad de mirar más allá de lo habitual. Para incentivar nuestra creatividad en equipo no necesariamente debemos apoyarnos en alguna herramienta tecnológica: podemos encontrar respuestas innovadoras en actividades no convencionales como salir a caminar y observar un ambiente distinto. Ese cambio de escenario, en definitiva, nos puede ayudar a encontrar las respuestas que estamos buscando.

Rosine Dallos Jabbour, directora general de Topara