Volvía a Europa cuando Canal 1 me pidió una entrevista. En redes sociales circulaba incluso el rumor de un apagón mundial para el 17 de noviembre, que nunca ocurrió. La pregunta de fondo era otra: ¿todo lo que estaba fallando estaba conectado?

Mi respuesta fue que incidentes con causas distintas pueden producir consecuencias operativas similares, porque dependemos de sistemas y proveedores interconectados. De ahí surgieron dos preguntas que considero fundamentales para cualquier junta directiva: ¿nuestra redundancia es realmente independiente? ¿Tenemos un plan de continuidad actualizado y probado mediante simulacros que respondan a los nuevos riesgos?

Los rumores tampoco son inofensivos. Delincuentes e impostores aprovechan el miedo para enviar alertas falsas o pedir datos. Un bulo no necesita entrar en nuestros sistemas: le basta con entrar en nuestra cabeza.

Noviembre ha sido intenso. Hemos visto fallas en el control aéreo de Bogotá, interrupciones en servicios tecnológicos de alcance mundial, demoras en pagos bancarios y ataques a sistemas que soportan servicios esenciales. También conocimos el caso de cámaras de refrigeración con productos sanguíneos manipuladas a distancia en Francia y el reconocimiento de la Comisión Europea de un ciberataque contra sus sistemas internos mediante herramientas de inteligencia artificial.

Mientras algunos hablan de un Armagedón cibernético, otros lo atribuyen a una racha de mala suerte. Ninguna de las dos lecturas resulta útil. Necesitamos entender qué ocurrió, identificar las vulnerabilidades y, sobre todo, reconocer qué nos dicen estos episodios sobre la manera en que estamos gestionando la tecnología.

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El 4 de noviembre, los controladores aéreos de Bogotá se quedaron sin pantallas. Primero se habló de los radares; después, la Aerocivil informó que había fallado el software que ayuda a gestionar el tráfico aéreo, adquirido en 2013. La Procuraduría ya había advertido sobre equipos obsoletos y mantenimiento pendiente.

Una semana después, millones de personas tuvieron problemas con los servicios de Microsoft durante casi un día. Al día siguiente, Estados Unidos suspendió las salidas de vuelos durante más de cuatro horas. También se registraron interrupciones en bancos, una aerolínea y grandes empresas tecnológicas.

Estos episodios no respondieron a ataques coordinados. En los casos con causas conocidas, las interrupciones estuvieron relacionadas con cambios tecnológicos, equipos y procesos de mantenimiento. No hizo falta un hacker. Bastó un cambio mal gestionado.

Esta es una lección que las juntas directivas no deberían pasar por alto. El riesgo no consiste únicamente en sufrir un ciberataque, sino también en desconocer qué puede fallar cuando se actualizan, conectan o mantienen los sistemas que sostienen la operación. ¿Quién autoriza esos cambios? ¿Cómo se prueban? ¿Existe un mecanismo para revertirlos si algo sale mal?

El caso de Bogotá plantea, además, una pregunta incómoda: ¿qué hacemos con las advertencias que ya conocemos? Una alerta sin presupuesto, responsable ni seguimiento termina convirtiéndose en un riesgo aceptado, aunque nadie lo haya firmado.

La continuidad no se demuestra cuando todo funciona. Se demuestra cuando algo falla y la organización puede proteger a las personas, mantener sus servicios esenciales y recuperarse.

Pero hay otra vulnerabilidad que merece nuestra atención: los proveedores. En Francia, atacantes alteraron a distancia los sistemas de refrigeración de tres centros regionales del banco nacional de sangre, a través de la empresa encargada de su mantenimiento. Las alarmas alertaron al personal, que trasladó parte de las reservas a otros lugares. No se perdió sangre, pero el episodio evidenció hasta qué punto un servicio de salud depende de la tecnología y de quienes la mantienen. Un ciberataque ya puede tener consecuencias sobre bienes físicos y, potencialmente, sobre las personas.

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Otros incidentes de noviembre mostraron el alcance de las plataformas compartidas. Código malicioso llegó a páginas de organizaciones que utilizaban una misma herramienta digital para capturar datos de pago de algunos visitantes. Un investigador identificó 178 organizaciones afectadas. También se conoció que Visa, Mastercard y JPMorgan figuraban entre las empresas mencionadas por un grupo de extorsión. Las tres confirmaron incidentes en proveedores externos, con exposición de datos de contacto y marketing, no de tarjetas.

¿Qué tienen en común estos casos? Que el riesgo puede entrar por una puerta que no controlamos directamente. Contratar a un tercero no significa transferirle toda la responsabilidad. Las organizaciones necesitan saber cuáles de sus proveedores son esenciales, qué servicios dependen de ellos y cómo mantendrán la operación si alguno deja de estar disponible.

A eso llamo ciberseguridad sostenible: proteger la continuidad de los servicios y de las personas que dependen de ellos, con una visión que abarque toda la cadena de suministro. La pregunta para las juntas es concreta: si mañana falla un proveedor esencial, ¿qué debe seguir funcionando y quién está preparado para sostenerlo?

La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión a este escenario. Con frecuencia me preguntan si los ataques recientes se hicieron con esta tecnología. La respuesta exige distinguir los hechos: ya existen casos confirmados de su utilización por parte de atacantes, pero eso no significa que todas las interrupciones de noviembre hayan sido provocadas por IA.

La Comisión Europea confirmó un ataque contra sus sistemas internos mediante herramientas de inteligencia artificial. Amazon, por su parte, reveló que atacantes utilizaron agentes de IA para identificar una vulnerabilidad desconocida en un software médico y tomar el control de un servidor universitario. Según lo informado, encontraron una vía de acceso en apenas 11 minutos.

La IA también está acelerando la identificación de vulnerabilidades y presionando a las organizaciones para corregirlas. El problema aparece cuando la urgencia por actualizar supera la capacidad de probar los cambios de manera segura. Los atacantes ya buscan a velocidad de máquina, mientras muchas organizaciones siguen corrigiendo a velocidad humana. Por eso, gobernar los cambios tecnológicos dejó de ser una tarea exclusivamente técnica: es una decisión de gobierno corporativo.

Además, la IA no es únicamente una amenaza externa. También se ha convertido en un proveedor del que dependen cada vez más empresas para atender clientes, detectar fraudes, escribir código o apoyar decisiones operativas. ¿Qué sucede cuando ese servicio falla, cambia de versión, pierde calidad o entrega respuestas equivocadas?

Las organizaciones necesitan incorporar la inteligencia artificial a sus planes de continuidad del negocio. Esto implica identificar los sistemas y proveedores utilizados, establecer qué procesos pueden funcionar sin ellos, definir mecanismos para detener agentes automatizados y conservar registros que permitan reconstruir sus decisiones. También exige realizar simulacros ante la caída de un proveedor o la manipulación de sus resultados.

La regulación empieza a avanzar en esa dirección. El 17 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció los Estándares Iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. Entre sus precisiones está que las organizaciones que utilizan sistemas de terceros siguen siendo responsables de los tratamientos de datos cuyos fines y medios esenciales determinan. También advierten que no existe una supervisión humana efectiva cuando quien revisa se limita a aprobar lo que propone la IA. La lección es clara: tercerizar la tecnología no significa tercerizar la responsabilidad.

Marcos como ISO 22301, para la continuidad del negocio, e ISO/IEC 42001, para la gestión de la inteligencia artificial, ofrecen herramientas para avanzar. Sin embargo, ningún estándar sustituye la decisión de una junta sobre cuánta dependencia tecnológica está dispuesta a aceptar.

En este escenario, el seguro cibernético también merece una revisión. Puede financiar determinados gastos y pérdidas, pero no sustituye la prevención ni responde automáticamente ante cualquier interrupción. Las empresas deben revisar con sus corredores y aseguradores si sus pólizas cubren la caída de proveedores, las fallas no maliciosas derivadas de actualizaciones o cambios tecnológicos, los daños físicos ocasionados por un ataque y los incidentes relacionados con sistemas de IA. También deben entender los periodos de espera, sublímites y exclusiones.

La transferencia del riesgo debe partir de escenarios concretos: qué proceso puede interrumpirse, qué pérdidas generaría, cuánto tiempo puede tolerarse la interrupción y qué controles exige el mercado asegurador. No se trata de comprar más pólizas, sino de saber qué riesgo se retiene, cuál se transfiere y bajo qué condiciones. Fortalecer la resiliencia y transferir el riesgo con decisiones informadas son dos caras de una misma estrategia.

Mientras terminaba este artículo, TikTok también cayó

El 24 de noviembre, TikTok dejó de funcionar correctamente para usuarios de distintos países. Para algunos fue una molestia. Para creadores, comercios y empresas que concentran allí su comunicación, sus ventas o su relación con los clientes, fue una interrupción de negocio. Una plataforma puede pertenecer a un tercero, pero la dependencia y las pérdidas siguen siendo propias. Si mañana desaparece durante horas el principal canal digital de su empresa, ¿sus clientes todavía pueden encontrarla, comunicarse y comprar?

Al final, la conversación debe llegar a las juntas directivas. No necesitan gestionar cada alerta técnica, pero sí exigir respuestas sobre la independencia de sus sistemas de respaldo, los cambios tecnológicos, los proveedores esenciales, la dependencia de la inteligencia artificial y la protección financiera frente a una interrupción.

Noviembre no demostró una campaña coordinada. Tampoco fue simple mala suerte. Puso en evidencia una fragilidad que suele permanecer oculta: dependencias que no identificamos, cambios que no probamos, actualizaciones que aplazamos, sistemas obsoletos que no reemplazamos y proveedores que no evaluamos suficientemente.

Cambiar sin probar puede interrumpir una operación. No cambiar también implica riesgos. La salida no es elegir entre actualizar o esperar, sino gobernar el cambio: decidir qué se actualiza, qué se reemplaza, con qué pruebas, cómo se revierte y quién responde.

Las juntas no tienen que adivinar quién está detrás de cada interrupción. Tienen que exigir que sus organizaciones puedan prevenir, resistir, investigar y recuperarse. La resiliencia comienza mucho antes de una crisis: cuando se hacen las preguntas correctas y se toman decisiones para que una falla, un ataque o una extorsión no comprometan la continuidad del negocio ni la seguridad de las personas.

Andrea García Beltrán, CEO de Cyber Specs® & InsuriTech MGA- Host del podcast Cibervoces y autora especializada en ciberseguridad infantil