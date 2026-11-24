¿Cuántas veces hemos cantado a todo pulmón una canción vallenata sin detenernos a pensar en lo que realmente estamos diciendo? Una composición puede ser extraordinaria desde el punto de vista musical y profundamente cuestionable desde el punto de vista social.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resulta pertinente preguntarnos si el vallenato es machista o si refleja las representaciones sociales de una sociedad históricamente patriarcal.

La música no es autónoma: es creada, interpretada, reproducida y disfrutada por personas cuyos imaginarios están condicionados por su contexto sociocultural. A partir de la teoría de las representaciones sociales de Jean-Claude Abric (1994), es posible comprender cómo ciertas creencias se mantienen en el tiempo, incluso cuando cambian sus formas de expresión.

El investigador Abel Medina Sierra identifica cuatro períodos del vallenato: el campesino, donde predomina la mujer conforme; el lírico romántico, que la idealiza; el sensiblero urbano, donde emerge la vulnerabilidad masculina; y la Nueva Ola, donde resurgen discursos de superioridad, cosificación y descarte sentimental.

Los hombres que le ponen el alma a la música vallenata

Pasamos de los gavilanes que perseguían palomitas a los conquistadores que se proclaman insustituibles. Cambiaron las metáforas, las sonoridades y el lenguaje, pero ¿cambiaron realmente nuestras mentalidades?

El vallenato no inventó el machismo, pero algunas de sus composiciones han contribuido a naturalizarlo. Reconocerlo no significa condenar nuestro patrimonio ni desconocer la grandeza de sus compositores. Tampoco podemos confundir la comprensión de un contexto histórico con la justificación de la violencia.

Parto de una convicción: la música no solo refleja la sociedad, también tiene el poder de transformarla. Por eso, desde la Fundación Cocha Molina creamos Tiene que parar, una composición vallenata en homenaje a las víctimas de feminicidio, con la que buscamos hacer un llamado colectivo a romper el silencio, cuestionar la normalización de la violencia y reconocer la responsabilidad que tenemos frente a ella.

Mi invitación no es a dejar de escuchar vallenato, sino a escucharlo con conciencia. A preguntarnos qué valores transmitimos cuando cantamos, qué comportamientos legitimamos y qué sociedad queremos construir.

No pretendo cambiar lo que cantaron nuestros abuelos, sino contribuir a transformar lo que aprenderán nuestros nietos.

Que las próximas generaciones hereden nuestros acordeones, nuestras melodías y nuestra memoria, pero no nuestros prejuicios.

Julieth Peraza Torres, gestora cultural e investigadora y directora ejecutiva de la Fundación Cocha Molina