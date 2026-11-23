Cuando hablamos de economía circular, solemos pensar en materiales que se recuperan, envases que se reciclan y residuos que encuentran una nueva oportunidad. Hablamos de toneladas aprovechadas, tasas de reciclaje e infraestructura. Todos estos elementos son importantes, pero hay una pregunta que no siempre ocupa el mismo lugar en la conversación: ¿qué pasa con las personas que hacen posible que ese ciclo funcione?

En Colombia, cerca de 74.000 recicladores de oficio han sido reportados en cifras oficiales divulgadas por el Gobierno. Su labor contribuye a recuperar materiales que pueden reincorporarse a los ciclos productivos y reducir la cantidad de residuos que terminan en los sitios de disposición final; sin embargo, el valor ambiental de esta labor no siempre se refleja en el valor económico percibido por quienes la realizan.

Estas cifras ponen sobre la mesa un desafío que la conversación sobre sostenibilidad no puede ignorar: necesitamos el trabajo de los recicladores para avanzar hacia una economía más circular y, al mismo tiempo, fortalecer mecanismos que permitan que los beneficios de la economía circular lleguen de manera más amplia a quienes hacen posible la recuperación de materiales.

De hecho, una investigación realizada en 2025 por Cempre, en alianza con otros actores, encontró que los ingresos de los recicladores de oficio eran un 35 por ciento inferiores al salario mínimo en Bogotá y un 48 por ciento inferiores en Barranquilla. Estas cifras ponen sobre la mesa un desafío que la conversación sobre sostenibilidad no puede ignorar: necesitamos el trabajo de los recicladores para avanzar hacia una economía más circular y, al mismo tiempo, fortalecer mecanismos que permitan que los beneficios de la economía circular lleguen de manera más amplia a quienes hacen posible la recuperación de materiales.

La economía circular no puede limitarse a cerrar el ciclo de los materiales, también debe abrir oportunidades para las personas. Recuperar un envase o reincorporar un material a la producción es un avance ambiental, pero una transformación verdaderamente sostenible también debe preguntarse qué oportunidades genera, qué capacidades fortalece y cómo contribuye al bienestar de las comunidades vinculadas a esa cadena. Esto implica reconocer que el desarrollo de una cadena de aprovechamiento puede ser también una oportunidad para impulsar la educación, el aprendizaje y nuevas posibilidades de desarrollo para quienes participan en ella.

No se trata de restar importancia a la innovación, el ecodiseño o la infraestructura, sino de reconocer que estos avances dependen de una red de actores cuyo trabajo debe ser visible y valorado. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que muchos trabajadores de la economía circular, especialmente en segmentos informales, enfrentan condiciones precarias y escasa protección social, por lo que el desafío es que esta transición sea también inclusiva y justa.

Desde las empresas que ponemos materiales y envases en el mercado tenemos una responsabilidad en esta conversación, nuestro papel no se limita a impulsar mayores tasas de recuperación o reciclaje, también, implica contribuir a que estas cadenas de valor sean más inclusivas, que los recicladores puedan participar de una manera más justa en el valor económico que ayudan a generar y que las iniciativas de sostenibilidad produzcan beneficios concretos en las comunidades donde operan. Podemos fortalecer alianzas, promover el reconocimiento de los recicladores y apoyar iniciativas que conecten los objetivos ambientales con oportunidades de desarrollo social.

En esa dirección, iniciativas como Bibliotecas Circulares muestran cómo la sostenibilidad puede generar impactos que van más allá de los materiales recuperados. Al conectar la economía circular con la educación y el bienestar comunitario, amplían la conversación sobre el papel que puede tener la sostenibilidad en los territorios. Su valor no está únicamente en su dimensión ambiental, sino también en abrir espacios en los que las personas y las comunidades puedan encontrar oportunidades de aprendizaje, reconocimiento y desarrollo. Esta es una manera de entender que el impacto de una iniciativa circular también puede medirse por las posibilidades que ayuda a construir para quienes hacen parte de ella.

Este enfoque también nos invita a revisar las historias que contamos sobre sostenibilidad. Con frecuencia, el protagonismo recae en los materiales, las tecnologías o los compromisos corporativos, cuando también debemos visibilizar a quienes hacen posibles los resultados; pero el reconocimiento por sí solo no es suficiente, es necesario que los recicladores participen de manera más justa en el valor económico generado a partir de los materiales que recuperan y que ese reconocimiento se traduzca en mejores oportunidades y condiciones para ellos y sus familias. Esto no es un complemento emocional de la estrategia ambiental, sino una parte esencial de ella.

La economía circular requiere inversión, innovación, infraestructura y cambios en nuestros hábitos de consumo, pero también relaciones más sólidas entre los actores de la cadena. Sin estas condiciones, corremos el riesgo de avanzar en la circulación de recursos sin generar valor social al mismo ritmo y esto no es solo un problema de equidad, también afecta la sostenibilidad de la cadena de recuperación, que depende de que sus actores encuentren incentivos para permanecer, fortalecerse y mejorar sus condiciones de vida.

Por lo tanto, el verdadero reto no consiste solo en conseguir que los materiales vuelvan a la economía, sino en construir un modelo que beneficie también a las personas que hacen posible el proceso. Si quienes recuperan los materiales no pueden acceder a una parte más justa del valor que generan y las comunidades no encuentran nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar, ¿podemos decir realmente que estamos construyendo una economía circular? Una economía circular verdaderamente sostenible no solo mantiene los materiales en uso, también reconoce a las personas, fortalece sus oportunidades y contribuye a transformar positivamente la vida de las comunidades que sostienen el ciclo.

Mónica Montes, gerente de Sostenibilidad de Tetra Pak Andina