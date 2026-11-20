Por estos días, mientras reviso los últimos detalles de mi próximo libro, varias personas me han hecho una pregunta que se repite con frecuencia: “Luchy, ¿y tú a qué horas haces tantas cosas?”.
Y no traigo esta conversación para hablar de mí, sino porque me ha llevado a pensar en algo que observo cada vez más en diferentes personas, empresarios y profesionales: se nos ha vuelto costumbre llenar la agenda de compromisos y dejar nuestros anhelos para cuando nos sobre tiempo. Y como ese tiempo casi nunca sobra, terminamos aplazando indefinidamente aquello que alguna vez dijimos que era importante para nosotros.
“Es que no tengo tiempo”, “cuando las cosas se tranquilicen”, “más adelante lo hago”, “ahora tengo demasiadas responsabilidades”. De hecho, algunos hasta me han dicho: “Cuando me pensione”. ¿Les suena familiar?
No desconozco que tenemos vidas exigentes, compromisos reales y responsabilidades que atender. Pero también creo que vale la pena preguntarnos cuántas veces la falta de tiempo es una realidad y cuántas otras se convierte en una explicación cómoda para no enfrentar aquello que nos exige salir de lo conocido.
Yo he aprendido que no actuar también tiene consecuencias. Cuando trabajamos de manera independiente, postergar una decisión, una oportunidad o un proyecto puede resultar muy costoso. Pero esto no es exclusivo de los emprendedores. También sucede en las organizaciones, donde encontramos personas talentosas que llevan años esperando el momento de hacerse visibles, proponer algo diferente, asumir nuevos retos o desarrollar aquello para lo cual tienen grandes capacidades. Y por eso quiero compartir una convicción personal: fracasar no siempre significa equivocarnos. A veces, nuestro mayor fracaso está precisamente en aquello que nunca intentamos.
Me preocupa que hayamos aprendido a medir nuestros errores por lo que hacemos mal, pero pocas veces nos detenemos a reconocer el costo de aquello que dejamos de hacer, muchas veces por temor a equivocarnos.
Desde la psicología sabemos que la procrastinación no es simplemente un problema de mala organización del tiempo. El investigador Piers Steel, en un metaanálisis publicado en Psychological Bulletin, encontró, entre otros factores, que la percepción desagradable de una tarea, la baja confianza en la propia capacidad y la impulsividad se relacionan consistentemente con la tendencia a postergar.
Posteriormente, otras investigaciones han ayudado a comprender que muchas veces procrastinamos para evitar, en el presente, emociones que nos resultan incómodas. Es decir, aplazamos una tarea no necesariamente porque no sepamos hacerla, sino porque anticipamos frustración, inseguridad, incomodidad o temor frente al resultado.
¿Y saben qué resulta paradójico? Que esa tranquilidad momentánea que conseguimos al dejar algo para después termina convirtiéndose en una profunda insatisfacción con nosotros mismos.
He conocido personas con enormes talentos, buenas ideas y sueños que llevan años guardados. Personas que admiran lo que otros construyen y se preguntan cómo lo lograron, sin reconocer que muchas veces la diferencia no estuvo en disponer de más tiempo, sino en decidir comenzar, aun sin tener todas las condiciones a favor.
Y, por supuesto, quiero ser cuidadosa con esto: no se trata de promover la sobreexigencia ni de convertir cada minuto de nuestra vida en una obligación productiva. Descansar, detenernos y reconocer nuestros límites también es una expresión de madurez emocional.
El problema no es descansar. El problema es acostumbrarnos a renunciar a lo que anhelamos y terminar llamándolo falta de tiempo, cuando en realidad puede deberse a que nos hemos instalado en la comodidad.
Esto también lo veo en el mundo del liderazgo. Hay personas que llevan tantos años haciendo bien lo que hacen que, casi sin darse cuenta, se van acomodando a una versión de sí mismas que ya conocen, que les funciona y que les da cierta seguridad. Y no es que hayan dejado de ser capaces, sino que quizás han dejado de preguntarse de qué más serían capaces si se atrevieran a hacer algo diferente. Porque la comodidad no siempre se parece a estar quietos; a veces estamos muy ocupados, somos reconocidos en nuestro rol y cumplimos con todo lo que se espera de nosotros, mientras dejamos de explorar todo aquello que todavía podríamos llegar a ser.
Una investigación de Peter Gollwitzer y Paschal Sheeran, que reunió 94 pruebas independientes, encontró que definir concretamente cuándo, dónde y cómo actuar favorece de manera significativa el cumplimiento de objetivos. Esto confirma que tener una intención no equivale a asumir un compromiso con la acción. Todos nuestros propósitos necesitan decisiones, espacios reales en nuestra agenda y comportamientos que los hagan posibles. En definitiva, nada sucede por “arte de magia”; todo requiere gotas de constancia, esfuerzo y disciplina.
Recuerdo una reflexión de Marianne Williamson en su libro A Return to Love: nuestro miedo más profundo no siempre está relacionado con sentirnos insuficientes; también puede estar en reconocer cuán capaces somos. La autora plantea que, en ocasiones, es nuestra propia luz la que nos asusta.
Y quizás allí encontremos otra explicación para tantas oportunidades postergadas. Porque atrevernos a desarrollar nuestro potencial también significa exponernos, asumir responsabilidades, abandonar ciertas comodidades y aceptar que podemos no gustarle a todos o ser criticados por muchos.
Pero ¿acaso no resulta más costoso pasar la vida preguntándonos qué habría sucedido si lo hubiéramos intentado?
Estamos llegando al final del año, una época en la que solemos hacer balances, revisar metas y comenzar a escribir nuevos propósitos. Mi invitación es a que esta vez no nos quedemos únicamente en la lista de lo que queremos lograr.
Preguntémonos: ¿Qué estamos dispuestos a hacer diferente? ¿Qué hemos venido postergando? ¿Cuál es esa primera decisión que podemos tomar desde ahora? Porque nuestros talentos no se desarrollan únicamente por tenerlos. Necesitan oportunidades, disciplina, valentía y, sobre todo, acción.
Que no se nos pase la vida haciendo solamente lo que toca, mientras dejamos para después aquello que podría darle un sentido extraordinario a lo que somos capaces de construir.
Y que, cuando llegue el momento de hacer nuestro balance, no tengamos que reconocer que lo que más nos faltó no fue tiempo, sino valentía para atrevernos.
Luchy Mejía, psicóloga clínica, escritora experta en emociones y máster coach.