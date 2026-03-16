Sena abre convocatorias con más de 282.000 millones para impulsar emprendimientos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió una nueva etapa de financiación para emprendedores en Colombia con el lanzamiento de 12 convocatorias del Fondo Emprender, que en conjunto movilizarán más de $282.000 millones en capital semilla para la creación y fortalecimiento de nuevos negocios en distintas regiones del país.

Las inscripciones iniciaron el 2 de marzo de 2026 y los cierres se realizarán entre el 6 y el 30 de abril, dependiendo de la línea de financiación a la que se presente cada proyecto.

La estrategia busca impulsar proyectos productivos liderados por jóvenes, mujeres, comunidades rurales y poblaciones vulnerables, así como fomentar iniciativas empresariales en sectores estratégicos de la economía nacional.

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El Fondo Emprender es uno de los principales instrumentos de financiación pública para emprendimientos en Colombia.

A través de este mecanismo, los beneficiarios pueden acceder a recursos de capital semilla que, dependiendo del cumplimiento de metas de empleo y sostenibilidad, pueden ser condonables, lo que significa que no deben devolverse.

De acuerdo con el SENA, las convocatorias están dirigidas a aprendices, egresados, estudiantes universitarios de últimos semestres y profesionales que deseen desarrollar proyectos empresariales con potencial de crecimiento y generación de empleo.

Entre las convocatorias abiertas se encuentran:

• Convocatoria 163 – Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con $9.000.000 disponibles y cierre el 30 de abril de 2026.

• Convocatoria 162 – Comunidades indígenas, con $8.000.000, abierta hasta el 30 de abril de 2026.

• Convocatoria 161 – Personas con discapacidad, con $5.500.000, también con cierre el 30 de abril.

• Convocatoria 160 – Municipios de Acandí, Unguí, Riosucio y Mutatá con $6.800.000, abierta hasta el 30 de abril.

• Convocatoria 159 – Víctimas del conflicto armado, con $19.000.000, con cierre el 6 de abril de 2026.

• Convocatoria 158 – Sector artesanías, con $3.100.000, abierta hasta el 6 de abril.

• Convocatoria 157 – Municipios PDET y PNIS, dirigida a territorios priorizados para la construcción de paz, con $32.000.000, con cierre el 6 de abril.

• Convocatoria 156 – Economía popular, con $14.000.000, abierta hasta el 6 de abril.

• Convocatoria 155 – Jóvenes emprendedores, con $27.000.000, también con cierre el 6 de abril.

• Convocatoria 154 – Emprendimiento femenino, con $28.000.000, disponible hasta el 6 de abril.

• Convocatoria 153 – Multisectorial nacional, con $18.000.000, abierta hasta el 6 de abril.

• Convocatoria 152 – Economía campesina, la de mayor presupuesto, con $112.000.000, con cierre el 30 de abril de 2026.

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La iniciativa busca transformar ideas de negocio en empresas sostenibles con generación de empleo. Foto: Getty Images

Según la entidad, esta estrategia busca dinamizar la economía regional, promover la innovación empresarial y generar empleo formal en diferentes sectores productivos.

El programa también contempla acompañamiento técnico para estructurar los planes de negocio, asesoría en procesos de formalización empresarial y seguimiento a los proyectos seleccionados.

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma oficial del 'Fondo Emprender’, donde los interesados pueden consultar requisitos, cronogramas y condiciones de cada convocatoria.