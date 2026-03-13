Educación

Sena alerta por cuentas falsas que ofrecen cupos a sus programas: fraude en redes sociales

La institución recordó que Betowa y Zajuna son las únicas plataformas oficiales de inscripción.

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Redacción Educación
13 de marzo de 2026, 4:17 p. m.
Presuntamente estarían suplantando al Sena para extraer información.
Presuntamente estarían suplantando al Sena para extraer información. Foto: Sena / Getty Images

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) alertó sobre la existencia de cuentas fraudulentas en diversas plataformas digitales que suplantan a la institución. El objetivo de estas redes no oficiales es extraer datos personales de los ciudadanos mediante supuestos formularios de inscripción a los diferentes programas educativos que ofrece el Estado.

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La entidad realizó la denuncia a través de un comunicado oficial en el cual advirtió sobre “la circulación de cuentas falsas en redes sociales que están utilizando la imagen y el contenido institucional de la entidad para engañar a los ciudadanos y obtener información personal a través de formularios de inscripción fraudulentos”.

Canales oficiales de inscripción

La institución educativa precisó que los únicos portales habilitados para realizar los procesos de registro y matrícula a sus programas de formación técnica, tecnológica, auxiliar, cursos cortos y el programa de bilingüismo English Does Work son las plataformas web Betowa y Zajuna.

Betowa, plataforma virtual del Sena
Betowa es una de las plataformas virtuales del Sena. Foto: Sena

En consecuencia, si un usuario recibe un mensaje directo o visualiza una publicación que lo redirija a una página o enlace diferente a los dos sistemas mencionados, se trata de un intento de fraude y un motivo para desconfiar de la veracidad del trámite.

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Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del Sena, explicó que las cuentas que simulan ser la entidad educativa suelen republicar los artículos y el material audiovisual de los perfiles verdaderos para generar credibilidad. Por esta razón, solicitó a los aspirantes verificar siempre que la cuenta que están consultando tenga la insignia de verificación otorgada por cada red social.

Asimismo, el funcionario extendió una invitación para utilizar los canales correctos de comunicación: “Si aún no conoce todas las novedades que tiene el Sena para usted, es porque no está siguiendo nuestras redes oficiales. En todas nuestras redes, YouTube, Facebook, Instagram y X estamos como @Senacomunica, y en TikTok estamos como @Senacomunica_. A través de estas redes sociales podrá enterarse de las convocatorias de formación virtual, presencial y complementaria que tenemos para las y los colombianos”.

Prevención frente al robo de datos

El documento emitido por la entidad enfatizó que “cualquier red social que utilice la imagen del Sena, sus videos o información institucional sin corresponder a las cuentas oficiales debe considerarse no válida”.

Para evitar caer en estas modalidades de engaño informático, la institución reiteró que no solicita información personal a través de redes sociales ni envía formularios externos para el registro de datos.

La directriz principal para los ciudadanos es abstenerse de compartir información sensible, números de identificación o datos de contacto fuera de los canales institucionales previamente establecidos.

Finalmente, el Sena recomendó a las personas que presenten dudas sobre los programas académicos o los procesos de inscripción comunicarse a las líneas de atención telefónica directas o dirigirse de manera presencial a los puntos físicos de la entidad a nivel nacional.