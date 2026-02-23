Educación

SENA anunció más de 25.000 vacantes: buscan empleados con o sin experiencia y estos son los cargos

La entidad confirmó varias ofertas en distintas ciudades del país.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 1:08 p. m.
El SENA anunció nuevas vacantes en todo el país.
El SENA anunció nuevas vacantes en todo el país. Foto: Guillermo Torres /Semana

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una de las instituciones pertenecientes al sector educativo más importantes. Esta ofrece formación técnica, tecnológica y complementaria de manera gratuita y con ello busca capacitar personas y satisfacer las necesidades del sector productivo. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico, social y técnico del país, propiciando que muchos más colombianos se inserten al mercado laboral.

Recientemente, la entidad anunció unas nuevas 25.000 vacantes para impulsar el empleo en el país. Entre los perfiles que busca se encuentran personas sin experiencia, técnicos y tecnólogos, profesionales, auxiliares y operarios para los distintos cargos ofrecidos.

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
El SENA anunció nuevas vacantes en todo el país. Foto: Semana

Estas ofertas estarán disponibles en el portal ape.sena.edu.co. Allí habrá ofertas en áreas como Finanzas y Administración, Salud, Operación de Equipos y Transporte, entre otras.

“Los invitamos a que se inscriban en ape.sena.edu.co, en donde pueden ingresar a la sección de Personas y colocar la ocupación de su interés. Allí, el aplicativo los guía para que registren su hoja de vida con todas las competencias, conocimientos, habilidades y saberes que tengan, y así postularse a las diferentes vacantes”, dijo Elsa Aurora Bohórquez, directora de la Dirección de Empleo y Trabajo.

Tenga en cuenta que en zonas como el Huila están buscando auxiliares administrativos. Por su parte, en Cundinamarca se encuentran buscando mercaderistas e impulsadores. En el Valle del Cauca, ingenieros electricistas, entre otros.

Sena alerta sobre estafas a proveedores.
El SENA anunció nuevas vacantes en todo el país. Foto: Getty Images / SENA

Las personas interesadas en registrar su hoja de vida y postularse a las ofertas de empleo dispuestas por las empresas deben ingresar al portal anteriormente mencionado. También pueden acercarse para recibir asesoría personalizada a cualquiera de nuestras más de 100 oficinas en todo el país.

El SENA precisa que ninguno de sus procesos de inscripción tiene costos, ni tampoco se realizan a través de intermediarios. Si usted requiere de atención personalizada puede acudir a una sede física o ponerse en contacto con las líneas oficiales y canales de la entidad.

Paso a paso para aplicar a las ofertas:

  1. Ingresar a ape.sena.edu.co.
  2. En la sección “Personas”, deberá poner en el buscador las ofertas de su interés. El sistema desplegará las opciones disponibles. También se pueden usar los filtros de la aplicación web transaccional para buscar por departamento, municipio, cargo, experiencia, salario, tipo de contrato, entre otros.
  3. Seleccione allí la oferta que le parezca más atractiva.
  4. Revise los detalles y seleccione la opción “Postularme”.
  5. El sistema le solicitará completar la información de usuario y contraseña.
Más de 10.000 vacantes en la feria Expoempleo SENA Mujer
El SENA anunció nuevas vacantes en todo el país. Foto: Suministrada

