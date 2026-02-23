Banco de la República girará al Gobierno más de 13 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria: esta es la razón

El Banco de la República girará una histórica cifra de más de 13 billones al Gobierno Nacional. Es importante tener en cuenta que aunque no se han publicado los estados financieros del emisor, con corte a noviembre del año pasado se registraba dicha cifra en las ganancias de la entidad.

Es crucial tener en cuenta que este número rompe el récord si se compara con la registrada en 2024, que fue de 10 billones.

Esto significa que el Gobierno Nacional recibirá un poco más de esa cifra, dado que la legislación colombiana precisa que el emisor transfiere la cifra dado que el Estado es el beneficiario final del remanente de las operaciones una vez se cubran las reservas legales y los costos de funcionamiento del emisor.

Estas transferencias se derivan principalmente de rentabilidades de reservas internacionales y son ingresos corrientes de la Nación que están destinados principalmente a financiar el presupuesto general.

La llegada de este dinero significaría un respiro para la caja del Gobierno, que se ha visto en problemas durante los últimos meses. El Ejecutivo ha intentado maniobrar esta situación con una reforma tributaria, que se cayó en el Congreso de la República, y luego con una emergencia económica, que también se cayó tras la suspensión del decreto por parte de la Corte Constitucional.

Respecto a las cuentas del banco con corte al periodo de noviembre del 2025, se registraron ingresos totales por 16,11 billones, además de egresos por 3,02 billones. Si se analizan los reportes con respecto al año inmediatamente anterior, se registra un aumento de casi 3 billones en ingresos y otros 500.000 en egresos.

Es importante tener en cuenta que en los próximos días el emisor expondrá los estados financieros para el 2025. Además, al finalizar el mes de marzo se dará una nueva junta para evaluar y decidir sobre el comportamiento de las tasas de interés.