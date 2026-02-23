Economía

MinHacienda citó a cúpula bancaria para anunciar decreto de inversiones forzosas: pulso con el sistema financiero

Esto fue lo que dijo el responsable de la cartera de Hacienda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 8:43 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas. Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

El Gobierno Nacional anunció hace algunas semanas la idea de revivir el decreto de inversiones forzosas, que buscaría una intervención del Estado en el sistema financiero colombiano, buscando que se realicen inversiones en distintos sectores para potenciar la economía. Este mecanismo regulatorio exige a los bancos que se destinen recursos captados a vivienda, agro, entre otros.

La idea ha generado una división entre los actores del sistema financiero y el Gobierno Nacional, asegurando que esta iniciativa puede alterar el funcionamiento del mercado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas. Foto: Juan Carlos Sierra-semana/ getty images

Esto debido a que las tasas de colocación de créditos pueden aumentar entre 50 y 100 puntos. También hay riesgos para la estabilidad del sistema y la confianza de inversionistas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció hace algunas horas que citó este lunes 23 de febrero a la cúpula bancaria para exponer el decreto que impondría estas inversiones forzosas. Es decir, se reunirá con los presidentes de distintos bancos para notificarles el decreto.

Macroeconomía

Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

Macroeconomía

Así se cotiza el euro en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Macroeconomía

La Andi hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar el servicio de energía

Macroeconomía

Euro hoy: este es el precio en las casas de cambio para este sábado 21 de febrero en Colombia

Macroeconomía

Precio del dólar, hoy sábado: así se cotiza la divisa en las casas de cambio este 21 de febrero en Colombia

Macroeconomía

“El decreto es una maroma jurídica para llegar al 23% con debilidades”: José Manuel Restrepo analiza en SEMANA decreto del salario mínimo

Nación

Corrupción en la UNGRD: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, se quedó sin abogado

Consumo inteligente

Prosperidad social evalúa posible pago acumulado de Colombia mayor si se aseguran los recursos

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

La información, que dio La FM, indicó que durante el día se dará el encuentro, que se genera en un momento de tensión, tras el descontento que tienen los bancos con la decisión del Gobierno de imponer por decreto este tipo de inversiones.

Todos los expertos aclaran que la suspensión del alza del salario mínimo solo producirá efectos a partir de la publicación del nuevo decreto que emita el Gobierno.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas. Foto: ADOBE STOCK

Es probable que durante el transcurso del día se conozcan más detalles sobre la medida y cómo se llevará a cabo.

Ávila ha detallado en anteriores ocasiones que los recursos podrían canalizarse a través de Bancoldex y Findeter. Además de contemplar la creación de líneas con tasas compensadas para sectores estratégicos, lo que implica que el Estado asuma una parte de interés del crédito. El empresario final pagará una tasa menor.

El salario vital entra a escena y reescribe las reglas del mínimo. Un cálculo que no convence ni a jueces ni a expertos

Es clave tener en cuenta que hace algunos días, varios exministros de Hacienda se pronunciaron frente a la medida, enviando una carta al Gobierno Nacional detallando la inconveniencia del proyecto y el peligro para el sistema financiero.

Alertan sobre fraude que captura datos de tarjetas a través de smartphones.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más de Macroeconomía

Economia

Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

-

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Así se cotiza el euro en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

Dolar precio

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

FACHADA ANDI

La Andi hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar el servicio de energía

Getty Creativo

Euro hoy: este es el precio en las casas de cambio para este sábado 21 de febrero en Colombia

Dólar inicia jornada de este 25 de noviembre a la baja.

Precio del dólar, hoy sábado: así se cotiza la divisa en las casas de cambio este 21 de febrero en Colombia

Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro Invima.

Invima alerta a usuarios por cápsulas quemadoras de grasa y suplementos: recomiendan no consumirlas

ed 2274

Los significativos resultados de Nutresa en 2025 evidencian la evolución del negocio y las nuevas apuestas de crecimiento

Noticias Destacadas