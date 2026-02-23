MinHacienda citó a cúpula bancaria para anunciar decreto de inversiones forzosas: pulso con el sistema financiero

El Gobierno Nacional anunció hace algunas semanas la idea de revivir el decreto de inversiones forzosas, que buscaría una intervención del Estado en el sistema financiero colombiano, buscando que se realicen inversiones en distintos sectores para potenciar la economía. Este mecanismo regulatorio exige a los bancos que se destinen recursos captados a vivienda, agro, entre otros.

La idea ha generado una división entre los actores del sistema financiero y el Gobierno Nacional, asegurando que esta iniciativa puede alterar el funcionamiento del mercado.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, citó a la cúpula bancaria este lunes para anunciar el decreto de inversiones forzosas. Foto: Juan Carlos Sierra-semana/ getty images

Esto debido a que las tasas de colocación de créditos pueden aumentar entre 50 y 100 puntos. También hay riesgos para la estabilidad del sistema y la confianza de inversionistas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció hace algunas horas que citó este lunes 23 de febrero a la cúpula bancaria para exponer el decreto que impondría estas inversiones forzosas. Es decir, se reunirá con los presidentes de distintos bancos para notificarles el decreto.

La información, que dio La FM, indicó que durante el día se dará el encuentro, que se genera en un momento de tensión, tras el descontento que tienen los bancos con la decisión del Gobierno de imponer por decreto este tipo de inversiones.

Es probable que durante el transcurso del día se conozcan más detalles sobre la medida y cómo se llevará a cabo.

Ávila ha detallado en anteriores ocasiones que los recursos podrían canalizarse a través de Bancoldex y Findeter. Además de contemplar la creación de líneas con tasas compensadas para sectores estratégicos, lo que implica que el Estado asuma una parte de interés del crédito. El empresario final pagará una tasa menor.

Es clave tener en cuenta que hace algunos días, varios exministros de Hacienda se pronunciaron frente a la medida, enviando una carta al Gobierno Nacional detallando la inconveniencia del proyecto y el peligro para el sistema financiero.