Más de 8.000 empresas prefirieron pagarle multas al SENA antes que contratar aprendices: los efectos de la reforma laboral

Uno de los proyectos más populares del actual Gobierno de Gustavo Petro, que trajo una serie de beneficios a trabajadores, fue el de la reforma laboral, sancionada como la Ley 2466, que transformó las reglas del mercado laboral en Colombia con el objetivo de dignificar el trabajo y ampliar las garantías de los empleados.

Pese a ello, muchos han considerado que la reforma podría ser nociva para los trabajadores y, en lugar de beneficiarlos, podría perjudicarlos fuertemente. Esto debido a una mayor posibilidad de la disminución en contratación, entre otros aspectos.

El número de compañías que optan por pagar la compensación económica en vez de vincular aprendices aumentó 39 % en 2025 frente al año anterior. Foto: SENA

Uno de los efectos de la reforma se ha visto en los últimos meses, pues cada vez más empresas estarían optando por contratar menos aprendices del SENA y, en consecuencia, mejor pagar la multa que deben asumir por ello.

Estos datos demuestran un cambio en el comportamiento empresarial. De acuerdo a un informe, citado por El Tiempo, cerca de 8.048 empresas pagaron la cuota de monetización durante el 2025. Esto significó un aumento del 39 % frente a las 5.796 empresas que hicieron este pago en 2024.

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Si se analizan las cifras registradas para el 2026, con corte al 30 de abril, ya son 5.243 empresas que han pagado esta cuota, lo que indicaría que para 2026 el aumento será mucho mayor.

La reforma laboral sigue generando debate: mientras busca fortalecer los derechos de los trabajadores, algunos sectores advierten efectos en la contratación de aprendices. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ SENA

Esta cuota es un pago mensual alternativo que hacen las empresas obligadas a contratar aprendices, cuando deciden no vincularlos laboralmente. Equivale a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por cada aprendiz que dejen de contratar.

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Es importante tener en cuenta que todas las empresas que tengan más de 15 trabajadores deben contratar aprendices en una proporción mínima, de uno por cada 20 empleados. Cuando la empresa no pueda o no quiera seguir la norma, debe pagar esta compensación económica a la institución.

Con la reforma laboral, para muchas empresas les sale mucho más económico asumir la multa antes que contratar aprendices. Esto se da especialmente en empresas pequeñas o medianas.

Más de 5.200 empresas ya habían pagado la cuota de monetización al SENA durante los primeros meses de 2026, reflejando un cambio en las decisiones de contratación. Foto: Sena Regional Cauca