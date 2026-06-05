Cali escala 65 posiciones y emerge como uno de los ecosistemas startup más dinámicos de América Latina

Cali continúa ganando espacio dentro del mapa latinoamericano del emprendimiento tecnológico. La ciudad escaló 65 posiciones dentro del Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, ubicándose en el puesto 212 a nivel mundial, resultado que la convierte en uno de los ecosistemas de empresas emergentes con mayor crecimiento relativo dentro de América Latina.

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El crecimiento aparece respaldado por cifras concretas. Según el reporte, Cali registró una expansión anual del ecosistema cercana al 104,3 %, la más alta entre las ciudades Top 300 latinoamericanas.

Además, actualmente se posiciona como la tercera ciudad con mejor ecosistema startup en Colombia y la número 13 en América Latina, dentro de una medición que analiza más de 1.500 ciudades y 120 países.

La evolución también comienza a reflejarse en actividad empresarial. Datos del Colombia Tech Report muestran que el Valle del Cauca concentra actualmente 266 startups activas, equivalentes al 12 % del ecosistema nacional, además de registrar US$4,5 millones levantados en inversión y 11 acuerdos de financiación.

El perfil del ecosistema también está cambiando. Los modelos SaaS pasaron de representar un 14 % a un 32 % de las startups regionales, mientras que tecnofinanzas aumentó de un 12 % a un 15 %, evidenciando mayor concentración hacia negocios digitales escalables.

A esto se suman verticales emergentes como salud, alimentos, bioenergía y tecnologías aplicadas a sectores productivos.

Parte del crecimiento se atribuye a mayores niveles de articulación institucional. Iniciativas regionales como NIDO y vehículos de inversión como Pacific Ventures comienzan a fortalecer el acceso a capital, conexiones empresariales y formación inversionista.

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Solo Pacific Ventures reporta haber realizado cuatro inversiones en empresas emergentes tempranas, además de integrar 20 inversionistas ángeles durante su primer año.

Mientras otras regiones compiten por atraer capital y emprendimiento tecnológico, Cali comienza a consolidar una apuesta distinta: construir un ecosistema especializado capaz de conectar talento, inversión y sectores productivos con alcance internacional.