Cali busca posicionarse como referente global de transformación urbana en Cumbre de Ciudades en Singapur

La capital del Valle fue invitada por el Gobierno de Singapur a participar en la Cumbre Mundial de Ciudades 2026, uno de los encuentros urbanos más importantes del planeta. Allí presentará sus apuestas de renovación urbana, biodiversidad e internacionalización ante líderes de más de 250 ciudades.

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Cali quiere que el mundo vuelva a mirarla. Y esta vez lo hará desde Singapur, uno de los mayores referentes globales de desarrollo urbano, innovación y sostenibilidad.

Del 14 al 18 de junio, la ciudad participará en la Cumbre Mundial de Ciudades 2026 (World Cities Summit), un escenario internacional que reunirá gobiernos, organismos multilaterales, empresarios y expertos urbanos para debatir sobre el futuro de las ciudades y los grandes desafíos urbanos del planeta.

La invitación, realizada por el Gobierno de Singapur, llega en un momento en el que Cali busca consolidar una estrategia de internacionalización orientada a atraer inversión, cooperación y nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

“Queremos que Cali siga posicionándose como la gran capital del Pacífico colombiano y una ciudad estratégica para América Latina por su ubicación, biodiversidad, cultura y potencial económico”, aseguró el alcalde Alejandro Eder.

La ciudad llegará a Asia con una carta de presentación enfocada en proyectos de transformación urbana, recuperación del espacio público y sostenibilidad. Entre ellos estarán Ciudad Paraíso, la renovación de El Hoyo y El Piloto alrededor del futuro Parque del Río, la recuperación del Centro Histórico, la transformación del Barrio Obrero y la Ruta de la Salsa, así como el futuro Bulevar de la Avenida Sexta.

Panorámicas de Cali Foto: Raúl Palacios

El mensaje de la administración distrital apunta a mostrar que Cali está utilizando el urbanismo como una herramienta para recuperar confianza, atraer inversión y mejorar la calidad de vida.

“La invitación que nos hace Singapur confirma que Cali está volviendo a ocupar un lugar relevante en las conversaciones globales sobre el futuro de las ciudades. Hoy no solo nos observan por nuestra biodiversidad y nuestra cultura, también porque estamos impulsando proyectos de renovación urbana que ponen a las personas en el centro del desarrollo”, afirmó Eder.

La participación de Cali en esta cumbre también busca fortalecer la relación estratégica que la ciudad viene consolidando con Singapur desde 2024 alrededor de sostenibilidad urbana, biodiversidad e innovación pública.

“Para Cali, fortalecer relaciones con Singapur representa una oportunidad de conectar las apuestas de transformación urbana que estamos desarrollando con experiencias internacionales que hoy son referentes mundiales en sostenibilidad y desarrollo urbano. Esto permite abrir puertas para la cooperación, intercambio de conocimiento y nuevos proyectos estratégicos para la ciudad”, explicó Lina Ramírez, directora de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cali.

Uno de los principales hitos de la visita será la firma, por primera vez, de un acuerdo de cooperación entre Cali y el Gobierno de Singapur para avanzar en biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza, una alianza que busca fortalecer proyectos urbanos sostenibles y consolidar a la ciudad como referente ambiental en América Latina.

De hecho, Cali ya viene trabajando con Singapur en la implementación del Índice de Biodiversidad Urbana de Singapur, una de las herramientas más importantes del mundo en esta materia y que hoy sirve como base para el Plan Maestro Ambiental de la ciudad.

La agenda internacional también incluirá la participación de Cali en la Semana Internacional del Agua de Singapur, donde la ciudad compartirá experiencias relacionadas con gestión del riesgo y resiliencia frente a inundaciones, entre ellas el Plan Jarillón, la barrera de protección que atraviesa Cali de norte a sur a lo largo de 26,1 kilómetros.

Además, la capital vallecaucana participó recientemente en el proceso de Lee Kuan Yew World City Prize, considerado uno de los reconocimientos urbanos más importantes del planeta.

Para la administración distrital, fortalecer relaciones con Asia representa una oportunidad estratégica para conectar las apuestas de transformación urbana de Cali con experiencias globales de innovación, sostenibilidad y desarrollo económico.

“Lo que queremos mostrar en Singapur es que Cali está entendiendo que recuperar una ciudad no es solamente hacer obras; es recuperar confianza, atraer inversión, activar el espacio público y devolverle calidad de vida a la gente”, señaló el mandatario.

La estrategia de internacionalización impulsada por la Alcaldía de Cali ya deja resultados concretos. Entre 2024 y 2026, la ciudad logró movilizar más de USD 12,9 millones en cooperación internacional destinados a programas sociales y fortalecimiento institucional.

Los recursos han permitido impulsar más de 16 mil oportunidades de formación tecnológica para caleños, programas de bilingüismo para más de 280 niños, procesos de formación para el empleo y soluciones de vivienda para más de 1.500 personas en territorios como las comunas 14 y 15.

A esto se suma la llegada de inversión extranjera directa a la ciudad. Durante esta administración, Cali ha atraído 27 proyectos de inversión liderados por 25 empresas multinacionales de 13 países, con inversiones cercanas a USD 155 millones y la generación de más de 4.300 empleos directos.

Organismos y aliados internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Bloomberg Philanthropies, la Fundación Rockefeller, la Agencia Francesa de Desarrollo, Amazon Web Services y CAF hacen parte de las alianzas que hoy desarrolla Cali en temas relacionados con seguridad, inteligencia artificial, datos, vivienda, salud y sostenibilidad urbana.

“Si Cali logra mantenerse conectada internacionalmente, vamos a tener más oportunidades para nuestros jóvenes, más empresas invirtiendo, más desarrollo tecnológico y más crecimiento económico”, aseguró Eder.