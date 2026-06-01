La seguridad en las noches sigue siendo uno de los principales desafíos para Cali. Ante los delitos que afectan zonas de rumba, restaurantes y corredores gastronómicos, expertos plantean medidas que van desde mayor vigilancia hasta el uso de tecnología para prevenir el crimen.

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Las propuestas de expertos para fortalecer la seguridad nocturna en Cali

Ante este escenario, los exsecretarios de Seguridad de Cali Carlos Soler y Carlos Rojas, plantearon varias medidas para mejorar la seguridad durante las noches en Cali:

Tecnología y monitoreo en tiempo real

Uno de los principales planteamientos de los especialistas apunta al fortalecimiento de las herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a situaciones de riesgo.

Soler propuso ampliar la integración entre cámaras privadas y los sistemas de monitoreo de la Policía, con el objetivo de facilitar una respuesta más rápida ante hechos delictivos.

También sugirió avanzar en la implementación de sistemas de reconocimiento facial y drones de vigilancia.

Esto con el fin de reforzar el monitoreo en corredores comerciales, zonas gastronómicas y sectores de alta concentración nocturna.

Por su parte, Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad e investigador independiente, sostuvo que Cali necesita fortalecer el uso de análisis predictivo y herramientas tecnológicas capaces de anticiparse a las dinámicas criminales.

Especialmente frente al crecimiento del cibercrimen y el uso de nuevas tecnologías por parte de organizaciones ilegales.

“La noche necesita una observación diferente para que se pueda intervenir y generar mecanismos de protección y prevención hacia la ciudadanía”, explicó Rojas.

Más presencia institucional en las zonas de rumba

Las recomendaciones también incluyen el fortalecimiento de la capacidad operativa de las autoridades durante las noches.

Los expertos consideran necesario aumentar los patrullajes focalizados y la presencia de unidades motorizadas en sectores donde existe una alta concentración de establecimientos nocturnos.

Ese planteamiento coincide con acciones que ya vienen adelantando la Policía Metropolitana, la Alcaldía de Cali y el Gobierno nacional.

En abril de 2026, las autoridades anunciaron patrullajes mixtos, controles de antecedentes y operativos en establecimientos de entretenimiento nocturno como parte de una estrategia conjunta para mejorar la seguridad y fortalecer la percepción de protección ciudadana.

La prevención también es clave

Aunque gran parte del debate gira alrededor de la vigilancia y la capacidad de reacción policial, los especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo un componente fundamental.

Entre las propuestas aparece el fortalecimiento de frentes de seguridad integrados por comerciantes, residentes y autoridades, apoyados en alarmas comunitarias y canales de comunicación directa con la Policía para reportar movimientos sospechosos o situaciones de riesgo.

También se plantean campañas de autocuidado y consumo responsable de alcohol, además de una articulación más estrecha con taxistas, plataformas de transporte y propietarios de establecimientos nocturnos.

Todo para generar alertas tempranas frente a posibles hechos delictivos.

Estas recomendaciones cobran relevancia en un contexto donde la percepción de inseguridad sigue siendo uno de los temas más discutidos por los caleños.

La implementación de más tecnología, monitoreo en tiempo real y presencia institucional figura entre las propuestas para reforzar la seguridad en los principales corredores de entretenimiento de Cali. Foto: Adobe stock

La estrategia de Cali para reforzar la seguridad y la prevención del delito

Durante un reciente debate en el Concejo Distrital, el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que la estrategia de la ciudad busca fortalecer tanto la reacción institucional como los mecanismos preventivos dirigidos a jóvenes y comunidades vulnerables.

Para los especialistas, la solución no pasa únicamente por aumentar el número de uniformados en las calles.

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El desafío consiste en combinar presencia institucional, tecnología, prevención y participación ciudadana para recuperar la confianza en los espacios nocturnos de Cali.

De esta forma se podrá garantizar que la actividad económica, turística y cultural pueda desarrollarse en condiciones más seguras.