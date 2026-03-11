Nu Colombia abre convocatorias de practicas para estudiantes universitarios

Nu Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa de prácticas profesionales, dirigida a estudiantes universitarios que se encuentren en los últimos semestres de su carrera y que busquen adquirir experiencia en el sector financiero digital.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026 y las prácticas iniciarán en julio de este mismo año.

El programa está enfocado en atraer talento joven con interés en innovación y tecnología aplicada a los servicios financieros. Los estudiantes seleccionados podrán vincularse a distintas áreas estratégicas de la compañía, entre ellas análisis de negocios, ingeniería de software, operaciones de producto y diseño.

Nu Stadium será el nuevo hogar del Inter Miami desde 2026

En el área de Business Analytics, los practicantes participarán en el análisis de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales y mejorar procesos internos.

Por su parte, en ingeniería de software se trabajará en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la creación de productos digitales escalables.

El programa también contempla vacantes en operaciones de producto, enfocadas en la gestión y ejecución de proyectos, así como en el área de diseño, donde los estudiantes participarán en la creación y mejora de experiencias digitales para los usuarios.

Entre los requisitos para participar se encuentran estar matriculado en una universidad colombiana, cursar los últimos semestres de la carrera y contar con aval institucional para realizar la práctica profesional.

Además, los candidatos deberán tener nivel avanzado de inglés, residir en Bogotá y disponibilidad para trabajar bajo el modelo híbrido de la compañía, con presencia en oficina entre dos y tres días a la semana.

Nubank obtiene aprobación para establecer un banco nacional en Estados Unidos

El proceso de selección tendrá una duración aproximada de dos meses e incluirá pruebas en línea, dinámicas grupales y entrevistas con líderes de la empresa.

Nu es una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo y actualmente cuenta con más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.