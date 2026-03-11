Nu Colombia abre convocatorias de practicas para estudiantes universitarios

Nu Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa de prácticas profesionales, dirigida a estudiantes universitarios que se encuentren en los últimos semestres de su carrera y que busquen adquirir experiencia en el sector financiero digital.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026 y las prácticas iniciarán en julio de este mismo año.
El programa está enfocado en atraer talento joven con interés en innovación y tecnología aplicada a los servicios financieros. Los estudiantes seleccionados podrán vincularse a distintas áreas estratégicas de la compañía, entre ellas análisis de negocios, ingeniería de software, operaciones de producto y diseño.
En el área de Business Analytics, los practicantes participarán en el análisis de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales y mejorar procesos internos.
Por su parte, en ingeniería de software se trabajará en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la creación de productos digitales escalables.
El programa también contempla vacantes en operaciones de producto, enfocadas en la gestión y ejecución de proyectos, así como en el área de diseño, donde los estudiantes participarán en la creación y mejora de experiencias digitales para los usuarios.
Entre los requisitos para participar se encuentran estar matriculado en una universidad colombiana, cursar los últimos semestres de la carrera y contar con aval institucional para realizar la práctica profesional.
Además, los candidatos deberán tener nivel avanzado de inglés, residir en Bogotá y disponibilidad para trabajar bajo el modelo híbrido de la compañía, con presencia en oficina entre dos y tres días a la semana.
El proceso de selección tendrá una duración aproximada de dos meses e incluirá pruebas en línea, dinámicas grupales y entrevistas con líderes de la empresa.
Nu es una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo y actualmente cuenta con más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia.