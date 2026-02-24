Empresas

Gerente de Nubank cuestionó a bancos que presentan fallas en las apps: “Es inaceptable que una entidad se caiga por días”

Aunque la directiva no se refirió a un banco en específico, su pronunciamiento llega en medio de la reciente caída masiva de la ‘app’ Bancolombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 1:24 p. m.
La directiva se pronunció por constantes caídas de apps de bancos.
La directiva se pronunció por constantes caídas de apps de bancos. Foto: Getty Images

Durante más de 24 horas, los usuarios de Bancolombia, el banco con el mayor número de clientes en el país, experimentaron una interrupción en la mayoría de los servicios bancarios a través de la plataforma oficial de la entidad. Muchos no pudieron mover su dinero, hacer consignaciones, transferencias y también evidenciaron problemas con los bolsillos.

La situación no es nueva, dado que la entidad constantemente presenta intermitencias tanto en su aplicativo Mi Bancolombia como en Nequi.

Nuevamente, este viernes 24 de octubre, Bancolombia y Nequi presentan fallas en sus servicios.
La directiva se pronunció por constantes caídas de apps de bancos. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y suministradas

Son muchas las voces que han lanzado críticas tras la recurrencia de la situación. Una de las que se pronunció por la caída en general de aplicaciones bancarias durante tiempos prolongados fue la gerente de NuBank, Marcela Torres Córdoba.

A través de su cuenta en LinkedIn, Torres se refirió primero a Bre-B, el recién estrenado sistema de pagos del Banco de la República, asegurando que el emisor ha hecho un gran trabajo sacando este proyecto adelante, a pesar de la complejidad de su organización.

Empresas

Dura decisión de MinTrabajo con Alpina: ordena cierre de cuatro áreas de la planta de producción en Sopó

Empresas

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

Empresas

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

Empresas

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Empresas

SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

Empresas

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

Empresas

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Cápsulas

Nu Colombia llega a 4 millones de clientes y se consolida en la banca digital

Empresas

David Vélez, fundador de Nubank, alerta: las peleas entre Colombia y EE. UU. ahuyentan a los inversionistas

Inversionistas

Entra nuevo jugador al negocio de los CDT, pese a que las tasas de interés están bajando

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

Acto seguido, se refirió a la caída en plataformas bancarias. “Es inaceptable que una entidad se caiga por días y, por extensión, tumbe el sistema. Ayer quise pagar unas galletas por Bre-B y estaba caído. Oh sorpresa, hoy intenté hacer otra transferencia y sigue sin funcionar”, precisó.

Salario minimo
La directiva se pronunció por constantes caídas de apps de bancos. Foto: Adobe Stock

Aunque la directiva no menciona directamente a Bancolombia en su publicación, esta llega en un momento en el que muchos usuarios están viviendo dicha situación por cuenta de las fallas en el aplicativo.

“Necesitamos tener acuerdos de niveles de servicio (SLA) uniformes para todos los rieles. Y si se incumplen, que haya consecuencias. Así se protege al consumidor y se refuerza la confianza en Bre-B. Urgente”, indicó.

Dura decisión de MinTrabajo con Alpina: ordena cierre de cuatro áreas de la planta de producción en Sopó

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios este martes

En la mañana de este 24 de febrero, el banco anunció que se restablecían los servicios en su totalidad. Esto significa que tanto las transacciones como bolsillos y demás funcionalidades ya están totalmente operativas.

Los problemas de la pantalla táctil también pueden ser el resultado de un software desactualizado.
La directiva se pronunció por constantes caídas de apps de bancos. Foto: Getty Images

Más de Empresas

Alpina

Dura decisión de MinTrabajo con Alpina: ordena cierre de cuatro áreas de la planta de producción en Sopó

x

Atención, empresarios y emprendedores: Cámara de Comercio de Bogotá anuncia taller gratuito para exponer nuevo público objetivo

En 1975 el entonces Banco de Colombia instaló el primer cajero electrónico en Medellín.

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios y compensación a los afectados; usuarios alegan que PSE aún no funciona

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

Colegio Refous fue admitido en reorganización empresarial.

SuperSociedades admite al Colegio Refous en reorganización empresarial: tienen deudas por $33.026 millones

Reeses Chocolate

El nieto del inventor de las Reese’s Peanut Butter arremetió contra Hershey por dañar la marca al cambiar a ingredientes baratos

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, luego de su ampliación

Sintratac se pronuncia por incidente en El Dorado: “No existe un número suficiente de controladores aéreos”

Resultado de los bancos en Colombia en 2025, en materia de utilidades

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

.

Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

Noticias Destacadas