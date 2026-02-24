Durante más de 24 horas, los usuarios de Bancolombia, el banco con el mayor número de clientes en el país, experimentaron una interrupción en la mayoría de los servicios bancarios a través de la plataforma oficial de la entidad. Muchos no pudieron mover su dinero, hacer consignaciones, transferencias y también evidenciaron problemas con los bolsillos.

La situación no es nueva, dado que la entidad constantemente presenta intermitencias tanto en su aplicativo Mi Bancolombia como en Nequi.

Son muchas las voces que han lanzado críticas tras la recurrencia de la situación. Una de las que se pronunció por la caída en general de aplicaciones bancarias durante tiempos prolongados fue la gerente de NuBank, Marcela Torres Córdoba.

A través de su cuenta en LinkedIn, Torres se refirió primero a Bre-B, el recién estrenado sistema de pagos del Banco de la República, asegurando que el emisor ha hecho un gran trabajo sacando este proyecto adelante, a pesar de la complejidad de su organización.

Acto seguido, se refirió a la caída en plataformas bancarias. “Es inaceptable que una entidad se caiga por días y, por extensión, tumbe el sistema. Ayer quise pagar unas galletas por Bre-B y estaba caído. Oh sorpresa, hoy intenté hacer otra transferencia y sigue sin funcionar”, precisó.

Aunque la directiva no menciona directamente a Bancolombia en su publicación, esta llega en un momento en el que muchos usuarios están viviendo dicha situación por cuenta de las fallas en el aplicativo.

“Necesitamos tener acuerdos de niveles de servicio (SLA) uniformes para todos los rieles. Y si se incumplen, que haya consecuencias. Así se protege al consumidor y se refuerza la confianza en Bre-B. Urgente”, indicó.

Bancolombia anunció restablecimiento de todos sus servicios este martes

En la mañana de este 24 de febrero, el banco anunció que se restablecían los servicios en su totalidad. Esto significa que tanto las transacciones como bolsillos y demás funcionalidades ya están totalmente operativas.